Trudno zapamiętać dziesiątki haseł do wszystkiego. Jest na to sposób, i to całkiem darmowy

W erze cyfrowej, gdzie technologia przenika niemal każdy aspekt naszego życia, ochrona danych osobowych nabiera kluczowego znaczenia. Codziennie korzystamy z licznych serwisów internetowych – od mediów społecznościowych, przez bankowość elektroniczną, po sklepy online. Wszystkie te usługi wymagają od nas haseł, które stanowią pierwszą linię obrony przed cyberprzestępcami.

Tworzenie i zapamiętywanie silnych, unikalnych haseł dla wszystkich kont może być trudne i uciążliwe. Na szczęście, istnieją rozwiązania, które mogą nam w tym pomóc – to manager haseł. To narzędzie, które pomaga użytkownikom zarządzać hasłami w bezpieczny sposób. Pozwala na generowanie, przechowywanie i automatyczne wypełnianie haseł, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo i wygodę korzystania z różnych usług internetowych.

W tym artykule przyjrzymy się, jak korzystać z managerów haseł, zarówno komercyjnych, w formie płatnego oprogramowania, jak i tych darmowych, dostępnych w popularnych przeglądarkach internetowych.

Płatny manager haseł. Dwa programy warte swojej ceny

LastPass

Jednym z najpopularniejszych płatnych managerów haseł jest LastPass. Oferuje on szeroki zakres funkcji, w tym bezpieczne przechowywanie haseł w zaszyfrowanej formie, automatyczne wypełnianie pól logowania na stronach internetowych, generowanie silnych, unikalnych haseł dla nowych kont oraz synchronizację haseł między różnymi urządzeniami, takimi jak komputery, smartfony i tablety. LastPass umożliwia także przechowywanie dodatkowych informacji, takich jak numery kart kredytowych czy dokumenty.

LastPass dla użytkowników indywidualnych jest dostępny w ramach abonamentu, który kosztuje 3 dolary miesięcznie (przy płatności rocznej) i oferuje dodatkowe funkcje, takie jak udostępnianie haseł, monitorowanie dark webu, oraz dostęp awaryjny. Plan ten zapewnia również 1 GB zaszyfrowanej przestrzeni na przechowywanie plików.

1Password

Innym znanym managerem haseł jest 1Password, który oferuje zaawansowane funkcje zabezpieczeń, takie jak monitorowanie naruszeń bezpieczeństwa i alerty o wyciekach danych. Dodatkowo, 1Password posiada tryb podróży, który pozwala ukrywać wrażliwe dane podczas podróży międzynarodowych, oraz opcję przechowywania dokumentów i innych ważnych informacji. Warto również wspomnieć o planach rodzinnych, które pozwalają udostępniać takie rozwiązanie w ramach rodziny.

W przypadku 1Password plan indywidualny kosztuje 2,99 dol. miesięcznie przy płatności rocznej. Oferuje nieograniczone przechowywanie haseł, informacji nt. kart kredytowych oraz notatek. Dodatkowo zapewnia wsparcie dla logowania biometrycznego.

Darmowe managery haseł. Znajdziesz je w popularnych przeglądarkach internetowych

Jeśli preferujesz darmowe rozwiązania, warto rozważyć managery haseł dostępne w przeglądarkach internetowych. Google Chrome oferuje wbudowany manager, który automatycznie zapisuje i wypełnia hasła. Dodatkowo synchronizuje hasła z kontem Google, co pozwala na ich używanie na wszystkich urządzeniach zalogowanych na to samo konto. Chrome może również generować silne hasła podczas rejestracji na nowych stronach, a wszystkie hasła przechowuje w zaszyfrowanej formie.

» Polecamy również: Kradzieże smartfonów to plaga. Jak się przed tym zabezpieczyć?

Podobne rozwiązanie oferuje Firefox Lockwise, manager haseł zintegrowany z przeglądarką Firefox. Umożliwia on bezpieczne przechowywanie haseł, synchronizację między urządzeniami za pomocą konta Firefox oraz dostęp do haseł za pomocą aplikacji mobilnej Firefox Lockwise.

Aby skutecznie korzystać z managera haseł, należy wybrać odpowiednie narzędzie, które najlepiej odpowiada naszym potrzebom. Instalacja programu na wszystkich urządzeniach i skonfigurowanie synchronizacji pozwala na dostęp do haseł z każdego miejsca. Warto również zaimportować istniejące hasła do managera, co umożliwi ich wygodne zarządzanie. Generowanie nowych, silnych haseł oraz regularne aktualizowanie istniejących to kluczowe kroki w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa. Managery haseł oferują również funkcje dwuskładnikowej autoryzacji, którą warto włączyć wszędzie tam, gdzie to możliwe, aby dodatkowo zabezpieczyć swoje konta.

Managery haseł, zarówno płatne, jak i darmowe, oferują skuteczne narzędzia do zarządzania i zabezpieczania twoich haseł. Dzięki nim możesz generować silne hasła, bezpiecznie je przechowywać i synchronizować między urządzeniami. Wybór odpowiedniego rozwiązania i regularne korzystanie z jego funkcji to kluczowe kroki w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa twoich danych w Internecie.

Jak samodzielnie generować bardzo silne hasła?

Długość hasła. Im dłuższe hasło, tym trudniej je złamać. Zaleca się, aby hasło miało co najmniej 12 znaków.

Im dłuższe hasło, tym trudniej je złamać. Zaleca się, aby hasło miało co najmniej 12 znaków. Złożoność hasła. Hasło powinno składać się z kombinacji wielkich i małych liter, cyfr oraz znaków specjalnych (np. !, @, #, $). Przykład: G$7xw!Tz4L#q.

Hasło powinno składać się z kombinacji wielkich i małych liter, cyfr oraz znaków specjalnych (np. !, @, #, $). Przykład: G$7xw!Tz4L#q. Unikalność. Unikaj używania oczywistych fraz, słów ze słownika czy sekwencji znaków (np. 12345 lub password).

Najważniejsze wskazówki dotyczące ochrony haseł

Aktualizacja haseł. Regularnie zmieniaj swoje hasła, zwłaszcza jeśli podejrzewasz, że mogły zostać ujawnione.

Regularnie zmieniaj swoje hasła, zwłaszcza jeśli podejrzewasz, że mogły zostać ujawnione. Dwuskładnikowa autoryzacja (2FA). Włącz 2FA wszędzie tam, gdzie to możliwe. Dzięki temu, nawet jeśli ktoś zdobędzie Twoje hasło, dodatkowa warstwa zabezpieczeń sprawi, że nadal będzie mu trudno uzyskać dostęp do Twojego konta.

Włącz 2FA wszędzie tam, gdzie to możliwe. Dzięki temu, nawet jeśli ktoś zdobędzie Twoje hasło, dodatkowa warstwa zabezpieczeń sprawi, że nadal będzie mu trudno uzyskać dostęp do Twojego konta. Ostrożność w sieciach publicznych. Unikaj logowania się do ważnych kont w publicznych sieciach Wi-Fi, które mogą być monitorowane przez cyberprzestępców.

Unikaj logowania się do ważnych kont w publicznych sieciach Wi-Fi, które mogą być monitorowane przez cyberprzestępców. Bezpieczne przechowywanie haseł. Nigdy nie zapisuj haseł na karteczkach czy w plikach tekstowych na komputerze. Używaj managera haseł do bezpiecznego przechowywania.

Nigdy nie zapisuj haseł na karteczkach czy w plikach tekstowych na komputerze. Używaj managera haseł do bezpiecznego przechowywania. Ostrzeżenia o naruszeniu danych: Subskrybuj usługi, które ostrzegają Cię o potencjalnych naruszeniach bezpieczeństwa Twoich kont, takie jak np. Have I Been Pwned.

Dlaczego nie należy używać tego samego hasła do kilku różnych portali?

Ryzyko naruszenia bezpieczeństwa. Jeśli jedno z Twoich kont zostanie zhakowane, hakerzy mogą uzyskać dostęp do wszystkich innych kont, które używają tego samego hasła.

Jeśli jedno z Twoich kont zostanie zhakowane, hakerzy mogą uzyskać dostęp do wszystkich innych kont, które używają tego samego hasła. Phishing i ataki typu credential stuffing. Hakerzy często wykorzystują techniki phishingowe, aby zdobyć Twoje hasło do jednego z serwisów, a następnie próbują je wykorzystać w innych serwisach, licząc na to, że używasz tego samego hasła.

Hakerzy często wykorzystują techniki phishingowe, aby zdobyć Twoje hasło do jednego z serwisów, a następnie próbują je wykorzystać w innych serwisach, licząc na to, że używasz tego samego hasła. To ryzykowne. Choć może się wydawać, że łatwiej jest zapamiętać jedno hasło, korzystanie z unikalnych haseł do każdego konta jest bezpieczniejsze i zmniejsza ryzyko utraty dostępu do wielu usług naraz.



Chroń swoje hasła. Nie ułatwiaj życia cyberprzestępcom

W związku z coraz większą skalą cyberprzestępczości ochrona haseł jest kluczowa dla zabezpieczenia prywatnych danych i uniknięcia potencjalnych zagrożeń związanych z kradzieżą tożsamości czy środków finansowych. Ochrona haseł to zatem jeden z fundamentów bezpieczeństwa we współczesnym internecie.

Generowanie silnych, unikalnych haseł i korzystanie z dodatkowych metod zabezpieczeń, takich jak dwuskładnikowa autoryzacja, znacznie zwiększa twoje bezpieczeństwo. Pamiętaj, że regularne zmiany haseł i ostrożność w korzystaniu z sieci publicznych mogą uchronić cię przed wieloma potencjalnymi zagrożeniami. A korzystając z managera haseł, możesz w prosty sposób zarządzać swoimi hasłami i zapewnić sobie bezpieczeństwo.

Czytaj też:

Masz telefon z Androidem? Uważaj na aplikację, która szpieguje dla RosjiCzytaj też:

Korzystasz z WhatsAppa? Uważaj na nowe metody cyberprzestępców!