Aplikacja mObywatel z nową funkcją. Chodzi o twoje bezpieczeństwo

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o wprowadzeniu nowej, kolejnej po funkcji w aplikacji mObywatel, która ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników w Internecie. "Baza wiedzy", będąca częścią usługi „Bezpiecznie w sieci”, umożliwia dostęp do sprawdzonych informacji na temat zagrożeń online. Aktualizacja została opublikowana 11 września, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ministerstwa.

Rozwój usługi Bezpiecznie w sieci

Pierwsza wersja usługi „Bezpiecznie w sieci” została wprowadzona już 13 sierpnia, jednak od samego początku zapowiadano dalszy rozwój. Nowa funkcja, czyli Baza wiedzy, stanowi ważny krok w tym procesie. Ministerstwo podkreśla, że rozwój ten był planowany od samego początku. Wprowadzenie Bazy wiedzy, opracowanej przez specjalistów z CERT Polska, daje użytkownikom aplikacji mObywatel narzędzie do ochrony swoich danych i unikania zagrożeń w Internecie.

Baza wiedzy jest dostępna bezpośrednio w usłudze „Bezpiecznie w sieci” i można ją łatwo znaleźć, klikając ikonę żarówki na ekranie startowym aplikacji. Po wybraniu tej opcji użytkownik otrzymuje dostęp do artykułów na temat różnych zagrożeń online. Na początku dostępne są tematy dotyczące oszustw inwestycyjnych, telefonicznych oraz instrukcje dotyczące zgłaszania incydentów. W przyszłości planowane jest rozszerzenie zakresu poruszanych tematów, a wybrane treści umożliwią przejście na stronę CERT Polska.

Jak uzyskać dostęp do Bazy wiedzy?

Aby skorzystać z nowej funkcji, należy zaktualizować aplikację mObywatel do wersji 4.41, która jest dostępna w Google Play oraz App Store. Aktualizacja jest wprowadzana stopniowo, więc niektórzy użytkownicy mogą potrzebować trochę cierpliwości, zanim otrzymają dostęp do nowej wersji. Ważne jest również regularne aktualizowanie aplikacji, co nie tylko daje dostęp do nowych funkcji, ale także zapewnia bezpieczeństwo dzięki usuwaniu wykrytych błędów i luk.

Jednym z ciekawszych elementów wprowadzonych w sierpniowej aktualizacji mObywatela jest możliwość zgłaszania podejrzanych treści, takich jak złośliwe strony internetowe, podejrzane wiadomości SMS i e-maile, czy inne formy oszustw, np. fałszywe sklepy internetowe. Dzięki tej funkcji użytkownicy mogą aktywnie reagować na zagrożenia, a wszystkie zgłoszenia są odpowiednio kategoryzowane i analizowane.

Nowe funkcje w aplikacji mObywatel

Jeszcze przed końcem roku planowane jest dodanie do aplikacji mObywatel nowych opcji, takich jak legitymacja krwiodawcy oraz funkcja mStłuczka. Umożliwią one m.in. wymianę oświadczeń po kolizji drogowej oraz zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela bezpośrednio z aplikacji. Prace nad integracją dodatkowych dokumentów, jak karty seniora czy legitymacje nauczycielskie, również są w toku.

