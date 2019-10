Dziewięć zapowiedzi od twórców League of Legends. Riot wstrząsnął branżą gier

Bijatyka, drużynowy FPS, action-RPG, menadżer, gra karciana, mobilna wersja League of Legends, mobilna wersja Teamfight Tactics i duża aktualizacja LoL-owych „szachów”, a do tego film dokumentalny i jeszcze serial animowany – to wszystko produkcje, które wyjdą pod szyldem Riot Games. Wygląda na to, że uniwersum Runeterry niemal z dnia na dzień rozrośnie nam się do olbrzymich rozmiarów. Do tej pory jedynie Blizzard robił coś na podobną skalę, zbierając bohaterów ze swoich gier w Heroes of the Storm. W świetle ostatnich problemów giganta, konkurencja Riotu może szybko stworzyć imperium podobnych rozmiarów.

10-Year Anniversary Celebration

Jeszcze Wam mało? Studio ogłosiło też stworzenie gry action-RPG. Zresztą, zobaczcie godzinny film stworzony z okazji 10-lecia premiery League of Legends. Twórcy wyjaśniają tam wszystko krok po kroku.



Duża aktualizacja do Teamfight Tactics

Nowi bohaterowie, nowe połączenia, nowe taktyki. To wszystko czeka fanów "szachów" w świecie League of Legends. Gatunek auto chess zawojował w tym roku rynek gier, a Riot upewnił się, że będzie miał swój udział w tym błyskawicznie rosnącym segmencie.



League of Legends: Wild Rift

Czekaliśmy na to latami, ale w końcu naszedł ten moment: League of Legends (a przy okazji także Teamfight Tactics) otrzyma swoją wersję mobilną. W tym wypadku trzeba było stworzyć grę niemal od podstaw, ponieważ rozgrywka na telefonach i tabletach charakteryzować się będzie zupełnie inną dynamiką i wymagać będzie nowatorskiego podejścia do sterowania.



League of Legends Origins | Documentary Trailer

Jesteście ciekawi, jak powstawała jedna z najważniejszych gier w XXI wieku? Koniecznie obejrzyjcie przygotowywany przez Riot film dokumentalny.



Arcane: Serial animowany

Animacja w świecie League of Legends - czy trzeba tu dodawać coś więcej? Miejmy nadzieję, że twórcy nie zadowolą się świetnym materiałem startowym w postaci różnorodnych czempionów i ich zdolności, ale też postarają się o wciągający scenariusz na dalsze losy bohaterów Summoner's Rift.



League of Legends Esport Manager

Marzyliście o prowadzeniu drużyny esportowej? Ta gra będzie czymś w sam raz dla was.



Bijatyka w świecie League of Legends

To jeszcze projekt na bardzo wczesny etapie, o czym świadczą zaprezentowane materiały. Kto jednak nie marzy o tym, by z tej perspektywy prowadzić starcia z Teemo?



Legends of Runeterra

LoR rzuci wyzwanie Hearthstonowi? Byłoby ciekawie



Project A: Riot’s Tactical FPS Announcement

Project A (gra wciąż nie ma oficjalnej nazwy) to taktyczna, drużynowa strzelanina w stylu Team Fortress 2 i Overwatch. Oprócz strzelania będziemy więc mieli tutaj wykorzystywanie indywidualnych umiejętności bohaterów.