Imponujące wyniki finansowe CD Projektu. Firma jest warta więcej niż cztery największe spółki energetyczne

Największy polski producent gier - Grupa kapitałowa CD Projekt - przedstawił wyniki finansowe za III kwartał 2019 roku. Obserwując rozwój kilku gałęzi grupy w ostatnich miesiącach, można było przewidywać, że będą one dużo lepsze od zeszłorocznych. To, co zobaczyliśmy, jednak przerosło te oczekiwania. CD Projekt wypracował 92,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, które przełożyły się na zysk netto w wysokości 14,9 mln zł. Stanowi to wzrost o ponad 38 proc. względem analogicznego okresu roku 2018.

– Przychody osiągnięte w trzecim kwartale były o ponad 38 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. To efekt m.in. wzrostu sprzedaży Wiedźmina 3, pierwszych wysyłek wersji na konsolę Nintendo Switch oraz zwiększenia obrotów GOG.com – mówi Piotr Nielubowicz, Wiceprezes Zarządu CD Projekt ds. finansowych.

Pociąg napędzany przez Wiedźmina

Nadal największym wynikiem po stronie przychodów jest sprzedaż Wiedźmina 3: Dziki Gon. Dobrze sprzedaje się wersja na komputery i konsole, a w ostatnich dniach dołączył do nich port na Nintendo Switch, który został pozytywnie odebrany przez społeczność graczy.

– Ostatnie miesiące minęły nam pod znakiem intensywnej pracy nad dalszą produkcją Cyberpunka. Trwają wewnętrzne i zewnętrzne testy gry, rozpoczęliśmy również lokalizacje na poszczególne wersje językowe. Jednocześnie kontynuujemy naszą globalną kampanię promocyjną. Poza największym europejskim wydarzeniem branży gamingowej, którym są targi gamescom w Kolonii, z fanami gier spotkaliśmy się m.in. w Tokio, Mediolanie, Moskwie, Melbourne, Paryżu, Londynie, Zurychu i Berlinie. Prezentacje pokazowe obejrzało łącznie ponad 60 tysięcy osób. Tak duże zainteresowanie uniwersum naszej najnowszej gry motywuje nas do dalszej, ciężkiej pracy – mówi Adam Kiciński, Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej CD Projekt.

Pod koniec października spółka zakupiła kompleks nieruchomości przy Jagiellońskiej 74 w Warszawie, gdzie od 20 lat ma swoją siedzibę. W sumie razem z wcześniej nabytą, sąsiadującą nieruchomością przy Jagiellońskiej 76, spółka dysponuje ponad 24 tys. m kw. powierzchni gruntu i ponad 18 tys. m kw. powierzchni użytkowej, w tym w większości powierzchnią biurową.

– Ta inwestycja zabezpieczy nam możliwość dalszego rozwoju i umożliwi kreowanie przestrzeni zgodnie z naszą wizją i potrzebami – dodaje Piotr Nielubowicz.

Większy niż energetyka

Sukces CD Projektu nie umknął inwestorom. Na warszawskiej giełdzie kapitalizacja spółki to już niemal 26 mld złotych. Oznacza to między innymi tyle, że polski producent gier wart jest łącznie więcej, niż cztery największe spółki energetyczne notowane na GPW. Producent Wiedźmina prześcignął łączną wartość PGE, Energi, Enei oraz Tauronu.

Czytaj także:

Cyberpunk 2077 otrzyma darmowe DLC i tryb multiplayer. Ale nie w dniu premiery