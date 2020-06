Powstał film dokumentalny o polskiej scenie League of Legends. Wzruszenia gwarantowane

Jeżeli kiedykolwiek przemierzałeś ścieżki Summoner's Rift, to zdecydowanie polecamy włączenie choć na chwilę dokumentu „Więcej niż gra. Społeczność League of Legends w Polsce”. 1,5-godzinny materiał dostępny jest za darmo na YouTube i do tej pory wyświetliło go już ponad 181 tys. widzów. „Dołączcie do wspominania niesamowitych momentów z historii tego community i posłuchajcie ludzi, które je współtworzyli” – zachęcają twórcy filmu.

Zachętą z naszej strony powinna być informacja, że sporo materiału poświęcono najlepszemu polskiemu zawodnikowi – Jankosowi oraz jego obsesji wygrywania. Nie pominięto też innych gwiazd naszej sceny, jest więc m.in. Shushei, Kikis, Kubon, Vander, Woolite. Pojawia się kluczowy dla polskiej sceny katowicki Spodek i tamtejsze turnieje IEM. Fragmenty poświęcono też graczom z niepełnosprawnościami, cosplayerom, komentatorom i streamerom. Jeżeli macie w swoim sercu choć trochę sympatii dla LoLa, ten dokument przypadnie Wam do gustu.

