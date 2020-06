Sony pokazało swoją nową konsolę. Poznaliśmy też gry na PlayStation 5

Jak ujawniono na konferencji „PS5 – The Future of Gaming”, posiadacze najnowszej konsoli Sony razem ze sprzętem otrzymają za darmo dołączoną do niego grę GTA V. Zapowiedziano też nową grą ze Spider-Manem o nieobcym fanom podtytule „Miles Morales”. Gracze mogą oczekiwać też na Gran Turismo 7, nową cześć Ratchet & Clank, całkiem nowy Project Athia, Returnal i nietypowe Stray w cyberpunkowym klimacie, gdzie głównym bohaterem może być... kot? Z innych tytułów wartych uwagi pojawiło się Ghostwire Tokyo, Oddworld: Soulstorm z klasycznym kosmitą Abe'm. Pojawiła się także zapowiedź Hitmana 3, NBA 2K21, Demon's Souls, Deathloop, Resident Evil 8 oraz kontynuacja Horizon: Zero Dawn.

Co najmniej kilka z tych gier to gwarantowane hity, a i mniej kojarzące się graczom tytuły mogą zaskoczyć. Wszystkie natomiast charakteryzują się szczegółową grafiką, czego przede wszystkim oczekiwano od nowej generacji konsol. Oficjalnie zaprezentowano też design PS5 oraz padów. Konsole dostępne będą w dwóch wersjach: ze stacją dysków oraz bez. Premiera PS5 już za pół roku. Czekacie? Poniżej pełny zapis konferencji „The Future of Gaming” z pełną listą zapowiedzianych gier:

Pełna specyfikacja PS 5:

Procesor: x86-64-AMD Ryzen Zen 2; 8x rdzeni ze zmienną częstotliwością do 3,5 GHz

Karta graficzna: 10,28 TFLOPów, 36 CUs z 2,23GHz; architektura AMD Radeon RDNA 2

Pamięć 16GB GDDR6/256-bit z przepustowością 448 GB/s

Dysk twardy: 825GB SSD z przepustowością 5,5 GB/s; możliwe rozszerzenie przez slot NVM Express; wsparcie dla USB HDD

Napęd: 4K UHD Blu-ray

Dźwięk: Tempest 3D AudioTech

Wsparcie dla telewizorów 4K 120Hz i 8K oraz VRR (przy HDMI ver. 2.1)

