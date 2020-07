Andrzej Duda mówi o polskich grach i chwali „Wiedźmina”. „Nasze firmy są w awangardzie światowej”

Prezydent Andrzej Duda uczestniczył w pikniku e-sportowym, który zorganizowano w Ogrodzie Belwederskim. Podczas krótkiego wystąpienia i serii pytań od zebranej młodzieży, prezydent chwalił polski przemysł gamingowy. Wspomniał m.in. Wiedźminie i studiu CD Projekt RED.

– Ta branża jest jedną z najlepszych na świecie. Nasze firmy święcą wielkie triumfy. Wiedźmin podbił serca graczy na całym świecie. Stał się grą niezwykle popularną i zbudował polską branżę gamingową. Po pierwsze zawdzięczamy to świetnemu autorowi - Panu Sapkowskiemu, ale oprócz tego zbudowana została cała fabuła gry, co pokazuje zdolności twórców gry – powiedział prezydent Andrzej Duda. – Po również pokazuje, że nasi informatycy należą do ścisłej światowej czołówki. Takie gry to dowody ich kunsztu – dodał.

Prezydent zaznaczył także, że dzięki rozwijającej się branży gamingowej, zdolni, wykształceni w Polsce programiści nie muszą wyjeżdżać z kraju, aby dostać dobrą pracę i mieć możliwość otrzymania atrakcyjnej pensji. – To już nie jest tak, że nasi informatycy wyjeżdżają za granicę, dostają tam pracę w wielkich koncernach, ale są już nasze firmy, które są w awangardzie światowej. Taką firmą jest np. CD Projekt RED. To obecnie rozpoznawalna na całym świecie marka – dodał Duda.

