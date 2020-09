Cyberpunk 2077 dostanie swojego energetyka. Rockstar Energy zapowiada „samurajską colę”

We współpracy firmy Rockstar Energy Drink z CD Projektem RED powstała seria pięciu puszek popularnego w USA napoju energetycznego. Na czterech z nich pojawiają się postacie z gry Cyberpunk 2077. Piąty, limitowany wzór, został nazwany samurajską colą ma na sobie logotyp ważnego dla świata gry zespołu Samurai.

Niestety, jak informuje portal polygamia.pl, limitowane puszki napoju nie trafią do Europy. Dostępne będą wyłącznie w USA i Kanadzie. W tych dwóch krajach wystartuje też oficjalna loteria, w której wpisując znalezione na puszkach kody, można wygrać oficjalne cyfrowe komiksy ze świata Cyberpunka, karty podarunkowe do sklepu Xboxa, słuchawki bezprzewodowe, a główną nagrodą jest stylizowany samochód.

Gadżety z Cyberpunka 2077: Energetyk w USA, ubrania w Polsce

W Polsce gadżety z gry, w tym ubrania, plakaty, smycze czy kubki można też znaleźć w uruchomionym w maju zeszłego roku oficjalnym sklepie CD Projekt RED.

Jednak to nie wszystko. Ubrania inspirowane grą pojawiły się również w dwóch polskich sieciówkach z ubraniami: sklepach Sinay i Cropp. Znaleźć tam można koszulki i czapki z motywami z gry. Ceny są zdecydowanie niższe niż te w oficjalnym sklepie.

Cyberpunk 2077

Gra Cyberpunk 2077 trafi do sprzedaży 19 listopada 2020 r.

W połowie sierpnia, w ramach prezentacji Night City Wire mogliśmy zobaczyć nowe fragmenty rozgrywki, pokazujące kolejne zakątki najważniejszego miasta Cyberpunk 2077 – Night City. A to tylko „przy okazji” prezentowania dwóch głównych aspektów rozrywki: historii (kilku) głównego bohatera oraz zróżnicowanych sposobów na dynamiczne likwidowanie naszych przeciwników.

Z prezentacji wynika, że będziemy mieli wpływ nie tylko na przyszłość głównego bohatera, ale do pewnego stopnia wskażemy też jego ogólną ścieżkę z przeszłości. Do wyboru będą trzy rodzaje takich dróg życiowych: „Nomad”, „Street Kid” i „Corpo”. Oprócz opisowej historii i zróżnicowanych prologów owe „ścieżki życia” mają być czymś podobnym do klas znanych z innych gier RPG.

O uzbrojeniu dowiedzieliśmy się tyle, że ma być zróżnicowane i podzielone na broń palną białą, białą oraz wszczepianą w ciało gracza. Samo strzelanie ma być dodatkowo podzielone na „power weapons”, „tech weapons” i „smart weapons” Część pocisków ma być sterowana automatycznie, więc przy wykorzystaniu odpowiedniej technologii gracz będzie mógł trafiać w przeciwnika nawet za osłonami i niekoniecznie w linii prostej.

Cyberpunk 2077 — Night City Wire: Episode 2

Cały drugi odcinek prezentacji Night City Wire



Cyberpunk 2077 – A Like Supreme by SAMURAI (Refused)

Nowy utwór nagrany specjalnie na soundtrack z gry



Cyberpunk 2077 — Tools of Destruction

Narzędzia zniszczenia - im bardziej pomysłowe, tym lepiej.



Cyberpunk 2077 — Lifepaths

Jaka będzie twoja historia?