Cyberpunk 2077. Miała być premiera, jest zwiastun i kolejne Night City Wire

To już ostatni program z serii Night City Wire. Twórcy Cyberpunka 2077 na wszelkie możliwe sposoby chcą nam dać do zrozumienia, że tym razem premiery już nie przełożą. W najnowszym zwiastunie pokazują dużo urywków ze swojej gry, więc osoby szczególnie wyczulone na spoilery mogą odpuścić sobie oglądanie i skupić się jedynie na zebranych przez nas screenach. Jeżeli jednak spragnieni jesteście każdego bajtu informacji na temat najbardziej wyczekiwanej gry tego roku, to macie idealną okazję. Zapraszamy do oglądania.

10 grudnia odbędzie się długo oczekiwana premiera Cyberpunka 2077 na konsole obecnej i nowej generacji, a także na Stadię i komputery stacjonarne. W przypadku konsol i Stadii, użytkownicy nie muszą się martwić o to, czy ich sprzęt będzie wystarczająco dobry. Inaczej jest z posiadaczami popularnych pecetów.

Cyberpunk 2077 – wymagania minimalne

Jednym z najczęściej powtarzanych pytań wśród graczy jest obecnie to, czy Cyberpunk „pójdzie” na ich komputerze? CD Projekt odpowiedział na ten dylemat, podając minimalne wymagania sprzętowe gry. Należy jednak pamiętać, że gracze, którzy zdecydują się na włączenie gry na takich maszynach, nie będą mogli w pełni cieszyć się z produktu przygotowanego przez polskie studio.

System operacyjny: Windows 7 lub Windows 10 (64-bitowe)

Windows 7 lub Windows 10 (64-bitowe) Wersja DirectX: DirectX 12

DirectX 12 Procesor : Intel Core i5-3570K 3,4 GHz lub AMD FX-8310 3,4 GHz

: Intel Core i5-3570K 3,4 GHz lub AMD FX-8310 3,4 GHz Karta graficzna: GeForce GTX 780 (3 GB) lub AMD Radeon RX 470

GeForce GTX 780 (3 GB) lub AMD Radeon RX 470 Pamięć RAM: 8 GB

8 GB Miejsce na dysku: 70 GB. Zalecany dysk SSD

Cyberpunk 2077 – wymagania zalecane

Jeśli gracz chce się cieszyć pełnym produktem, płynną rozgrywką, a także odtworzeniem produktu w wysokiej rozdzielczości, powinien jednak dysponować nieco lepszym sprzętem. Aby Cyberpunk 2077 dobrze działał na wysokich ustawieniach graficznych, potrzebny będzie następujący komputer:

System operacyjny: Windows 10 (64-bitowy)

Windows 10 (64-bitowy)



Wersja DirectX: DirectX 12

DirectX 12 Procesor: Intel Core i7-4790 3,6 GHz lub AMD Ryzen 3 3200G 3,6 GHz

Intel Core i7-4790 3,6 GHz lub AMD Ryzen 3 3200G 3,6 GHz Karta graficzna: GeForce GTX 780 (3 GB) lub AMD Radeon RX 470

GeForce GTX 780 (3 GB) lub AMD Radeon RX 470 Pamięć RAM: 12 GB

12 GB Miejsce na dysku: 70 GB SSD

To jednak nadal nie są podzespoły, które pozwolą na włączenie wszystkich ustawień na „ultra”, a także obsługę Ray Tracingu. Marcin Momot z CD Projektu zapowiedział na Twitterze, że firma niebawem poda również specyfikacje wymagane do udźwignięcia gry na najwyższych ustawieniach.

Cyberpunk 2077 – premiera

Premiera Cyberpunka 2077 to jedna z najbardziej wyczekiwanych dat tego roku. Czekają na nią nie tylko gracze, ale także udziałowcy CD Projektu. Ze względu na różne perturbacje, premierę przekładano już dwukrotnie, ale studio zapewnia, że 10 grudnia ma być dniem, w którym gra trafi w ręce graczy.

Czytaj też:

Promocja Cyberpunka 2077 wchodzi w decydującą fazę. Gra pojawi się na puszkach Sprite'a