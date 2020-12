Cyberpunk 2077 sprzedany w ponad 13 mln kopii. Dane uwzględniają zwroty po kontrowersyjnej premierze

Ogromne kontrowersje związane z premierą Cyberpunka 2077 nie odstraszyły graczy. CD Projekt poinformował, że grę sprzedano w 13 mln egzemplarzy. Dane pochodzą ze wszystkich platform sprzedażowych i uwzględniają zwroty, które umożliwiono ze względu na liczne problemy techniczne.

W dużym uproszczeniu (nie znamy umów dotyczących podziału zysków z platformami cyfrowymi) można założyć, że CD Projekt w dziesięć dni od premiery zanotował wpływy ze sprzedaży na poziomie ok. 2,5 mld zł.

„Zarząd spółki CD Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w oparciu o raporty cyfrowych platform dystrybucyjnych oraz dane zebrane od dystrybutorów fizycznych szacuje, że do dnia 20 grudnia włącznie, gracze kupili ponad 13 mln sztuk gry 'Cyberpunk 2077'. Powyższa liczba odpowiada szacunkom odnośnie do salda zrealizowanej sprzedaży detalicznej na wszystkich platformach sprzętowych (po uwzględnieniu zwrotów dokonanych przez klientów detalicznych w sklepach fizycznych oraz cyfrowych) tzw. 'sell through', pomniejszonej o liczbę otrzymanych do dnia publikacji niniejszego raportu mailowych zgłoszeń od klientów detalicznych w ramach akcji 'Help Me Refund', otrzymanych bezpośrednio przez spółkę” – czytamy w komunikacie.

Cyberpunk 2077. Możliwe zwroty

Wcześniej CD Projekt zadeklarował oddanie pieniędzy nawet z własnych środków graczom, którzy nabyli grę w kanale detalicznym i wystąpią o zwrot do 21 grudnia. Xbox również ogłosił „pełny zwrot pieniędzy każdemu, kto kupił Cyberpunk 2077 cyfrowo w Microsoft Store, aż do odwołania” .

CD Projekt informował wcześniej, że Sony Interactive Entertainment (SIE) zdecydowało o usunięciu do odwołania ze sprzedaży w PlayStation Store cyfrowej wersji gry "Cyberpunk 2077". CD Projekt podawał, że "ciężko pracuje", aby przywrócić grę "Cyberpunk 2077" do sprzedaży na PlayStation Store najszybciej jak to możliwe.

Cyberpunk 2077 podzielił graczy

Najnowsza produkcja CD Projektu wywołała ogromne kontrowersje i podzieliła graczy. Cześć uważa, że to najlepsza gra, w jaką grali, inni, że gra w takim stanie nie powinna pojawić się na rynku. Fakty są takie, że Cyberpunkowi daleko do tego, co obiecywali deweloperzy. Gra naszpikowana jest poważnymi błędami technicznymi, a wieli mechanik, o których mówiono przed premierą, zabrakło lub pojawiły się w bardzo uproszczonej wersji.

