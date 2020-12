KFC stworzy swoją konsolę do gier. Podgrzejesz w niej kurczaka

Od wielu lat trwa walka z przestarzałym i krzywdzącym stereotypem otyłego gracza, który jedyne co robi, to spędza godziny przed komputerem i objada się fast foodami. Ten wizerunek burzy najmłodsze pokolenie gwiazd światowego sportu, aktorów, czy polityków. Zapalonymi graczami, a jednocześnie gwiazdami w swoich dziedzinach są m.in. kierowcy Formuły 1, golfa, koszykówki i wielu piłkarzy.

KFC stworzyło konsolę

Są jednak produkty, które te starania podminowują. Jednym z nich jest najnowszy pomysł firm KFC i Cooler Master, które postanowiły stworzyć konsolę do gier. Jej nierozłączną funkcją będzie podgrzewanie kurczaka. Do wnętrz obudowy będzie można włożyć popularne skrzydełka, a generowane przed wysokiej specyfikacji podzespoły ciepło, pozwoli na utrzymanie przekąski w odpowiedniej do spożycia temperaturze. „Wojna konsol dobiegła końca” – twierdzi firma na Twitterze. W ten sposób sugeruje, że nowy produkt będzie lepszy od Xboxa Series X oraz PlayStation 5.

twitter

– Ta maszyna jest zdolna do odtwarzania gier w najwyższej specyfikacji, a do tego wszystkiego utrzyma twoje jedzenie w odpowiedniej temperaturze, abyś mógł się nim cieszyć podczas grania. Czego tu nie lubić? – powiedział cytowany przez BBC Mark Cheevers, rzecznik KFC.

Czytaj też:

Cyberpunk 2077. Miał być przełom, a jak jest w rzeczywistości? Ocena trzech graczy