Premier Polski w Tekkenie 7. Pokaz umiejętności wojowniczki z blizną

Informacja o włączeniu polskiej postaci do grona wojowników Turnieju Żelaznej Pięści wywołała w naszym kraju niemałe poruszenie. Wyobraźnię fanów dodatkowo rozbudzał fakt, że nieliczne ujęcia nowej bohaterki nasuwały skojarzenia z Ciri z gier o wiedźminie studia CD Projekt Red. Postać wprowadzana w dodatku do gry Tekken 7 miała też piastować funkcję Prezesa Rady Ministrów.

Lidia, polska wojowniczka karate

W najnowszym zwiastunie możemy zobaczyć panią premier w pełnej krasie. Faktycznie ma ona białe włosy i charakterystyczną bliznę na twarzy. Zestaw jej ciosów fanom sztuk walki od razu skojarzy się z karate, co potwierdza zresztą wcześniejsze przecieki na ten temat. Polska premier w swoich wypowiedziach dorzuca często japońskie „osu”, czyli powtarzane na każdym treningu słowo, będące swego rodzaju pozdrowieniem i oddaniem szacunku dla współćwiczących oraz przeciwników.

Polskie okrzyki wojowniczki w Tekken 7

W zwiastunie usłyszeliśmy też kilka zdań w języku polskim. Lidia rzuca do przeciwnika, by „walczył z honorem”, woła „mam cię” i podkreśla, że „wszystko to robi dla swojego kraju”. Rzuca też swojskie „mam cię” i „Muszę wygrać w imię wszystkich Polaków”. Na końcu 3,5-minutowego nagrania słyszymy też humorystyczne „Załatwię to jeszcze przede obiadem”.

Tekken 7. Island Paradise

Polskiej premier w Tekkenie 7 będziemy mogli posłuchać więcej już we wtorek 23 marca. To na ten dzień zaplanowano wprowadzenie nowej postaci do gry. Razem z nią, w ramach czwartej przepustki sezonowej, gracze otrzymają też dostęp do nowej lokacji – Island Paradise. Osu!

