Już ponad 200 darmowych gier od Epic Games Store. Przypominamy wszystkie tytuły

Od samego początku sklep internetowy Epica musiał mierzyć się z negatywnym nastawieniem dużej części graczy, którzy nie chcieli kolejnego launchera i konkurencji dla lubianego powszechnie Steama. Nie podobał się też pomysł tytułów na wyłączność i kiepska jakość oprogramowania. Opór malał jednak z czasem, bo właściciele tego interesu wpadli na dobry pomysł skruszenia serc graczy. Co tydzień rozdawali co najmniej jedną darmową grę, nie ograniczając się wcale do staroci i małych niezależnych tytułów.

Just Cause 4, GTA V, Civilization IV, Control – to produkcje, które w swojej kolekcji chciał mieć każdy. Wielu graczy dzięki szalonemu rozdawnictwu Epica mogło też popróbować mniejszych tytułów, które zbierały świetne oceny w prasie branżowej, ale z różnych powodów nie mogły przebić się do szerszego grona odbiorców. Po kilku latach takiego przekupstwa trudno dziwić się, że głosy przeciwne Epicowi to obecnie margines. Steam wcale nie upadł, wydawcy nie uciekli na stałe na nowe platformy. Większość oburzonych już dawno zapomniała, dlaczego w ogóle bojkotowała EGS.

Teraz, kiedy emocje już opadły, możemy przyjrzeć się grom rozdanym przez ostatnie lata. Są wśród nich prawdziwe hity i wyróżnilibyśmy wiele tytułów, gdyby nie konieczność ograniczenia do rozsądnej liczby tych najciekawszych. Zobaczcie sami, co wybraliśmy i napiszcie w komentarzach, dlaczego to inne gry bardziej zasługiwały na wzmiankę. Przyjmiemy wszystkie głosy krytyczne i wypróbujemy wskazane przez was produkcje, które na szczęście zawczasu dodaliśmy sobie do biblioteki.

Na samym końcu tekstu znajdziecie też pełną listę tytułów rozdanych za darmo przez Epic Games Store.

Subnautica



Pierwsza gra rozdawana przez EGS. Podwodny survival



Super Meat Boy



Świetnie przyjęta zręcznościówka



What Remains of Edith Finch



Dobrze oceniana gra przygodowa z 2017 roku



Transistor



Action RPG w klimacie science fiction. Twórców takich hitów jak Bastion czy Hades



Enter the Gungeon



Roguelike z setkami pocisków śmigającymi po całej mapie



This War of Mine



Poruszający symulator cywila podczas wojny



For Honor



Walka na miecze z żywymi przeciwnikami



Mutant Year Zero: Road To Eden

Turowa taktyczna gra fabularna



Inside



Mroczna wizja ludzkości i zagadki logiczne



Celeste Trailer



Trudna gra zręcznościowa, poruszająca ważny temat



Metro Redux



Egranizacja popularnych książek Dmitrija Głuchowskiego



Ruiner



Stylowa gra akcji



The Wolf Among Us



Chwalona gra przygodowa w odcinkach



Superhot



W tej grze czas płynie tylko wtedy, kiedy wykonujesz ruchy. Polska produkcja



Farming Simulator 19



Jak w tytule. Symulator rolnika



Kingdom Come Deliverance



Średniowiecze, ale w wersji hard. Nie ma dróg na skróty i uproszczeń



Watch_Dogs



Akcja i hakerzy



Grand Theft Auto V



Najnowsza odsłona kultowej serii, a jednocześnie absolutny klasyk



Stranger Things 3: The Game



Gra na podstawie popularnego serialu Netfliksa



Borderlands



Strzelanka w komiksowej stylistyce



Football Manager 2020



Całkiem aktualna odsłona najpopularniejszych menedżerów piłkarskich



A Total War Saga: TROY



Ta strategia była rozdawana klientom Epica za darmo już w dniu swojej premiery



Cities: Skylines



Budujemy miasto



Pillars of Eternity



Klasyczna gra RPG w stylu Baldur's Gate



Darkest Dungeon



Budujesz drużynę i wyruszasz w coraz głębsze rejony mrocznych lochów. Niezapomniany narrator



Among Us



Hit 2020 roku, nadal cieszący się wielką popularnością



NBA 2K21



Zręcznościowy symulator koszykówki



Control



Jedna z najlepszych gier rozdawanych przez EGS. Piękna grafika, świetna historia. Pozycja obowiązkowa

Obduction Offworld Trading Company Bridge Constructor: The Walking Dead Ironcast The Spectrum Project Sonic Mania Horizon Chase Turbo Hell is other demons Overcooked! 2 Control Frostpunk Among Us NBA 2K21 The Lion's Song Pine Idle Champions of the Forgotten Realms Alien: Isolation Hand of Fate 2 Sludge Life Deponia: The Complete Journey Ken Follet's The Pillars of the Earth The First Tree 3 Out of 10: Season 2 Tales of the Neon Sea Creature in the Well The Fall Surviving Mars Wargame: Red Dragon Sunless Sea Rage 2 Absolute Drift: Zen Edition Halcyon 6: Lightspeed Edition For the King Metro: Last Light Redux Dandara: Trials of Fear Edition Galactic Civilizations III Star Wars Battlefront II: Celebration Edition Crying Suns Jurassic World Evolution Solitairica Stranded Deep Night in the Woods My Time at Portia Darkest Dungeon Tropico 5 Metro: 2033 Redux Alien: Isolation Defense Grid: The Awakening The Long Dark Oddworld: New 'n' Tasty Cities Skylines Pillars of Eternity - Definitive Edition Tyranny - Gold Edition Cave Story+ MudRunner Elite Dangerous The World Next Door The Textorcist Dungeons 3 Blair Witch Ghostbusters: The Video Game Remastered Costume Quest 2 Layers of Fear 2 Amnesia: A Machine for Pigs Kingdom: New Lands Abzu Rising Storm 2: Vietnam Pikuniku RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition Stick it to the Man! Watch Dogs 2 Football Manager 2020 Railway Empire Where the Water Tastes Like Wine Hitman 2016 Shadowrun Collection Enter the Gungeon God's Trigger Remnant: From the Ashes The Alto Collection A Total War Saga: TROY Wilmot's Warehouse 3 out of 10, EP 1: "Welcome To Shovelworks" 20XX Barony Superbrothers: Sword & Sworcery EP Next Up Hero Tacoma Torchlight 2 The Escapists 2 Killing Floor 2 Lifeless Planet: Premiere Edition Conan Exiles Hue Stranger Things 3: The Game AER Memories of Old Pathway Pathway The Escapists 2 Ark: Survival Evolved Samurai Showdown NeoGeo Collection Overcooked Borderlands: The Handsome Collection Civilization VI Grand Theft Auto V Death Coming Amnesia: The Dark Descent Crashlands For The King Just Cause 4 Wheels of Aurelia Sherlock Holmes Crimes & Punishments Close to the Sun Gone Home Hob Figment Tormentor x Punisher Drawful 2 World War Z The Stanley Parable Watch Dogs Anodyne 2: Return to Dust A Short Hike Mutazione GoNNER Offworld Trading Company Inner Space Faeria Assassin's Creed Syndicate Kingdom Come: Deliverance Aztez Carcassonne Ticket to Ride Pandemic Farming Simulator 19 The Bridge Horace Sundered: Eldritch Edition For the King Darksiders (Warmastered Edition) Darksiders 2 (Deathinitive Edition) Steep Yooka-Laylee and the Impossible Lair Hello Neighbor Talos Principle Shadow Tactics: Blades of the Shogun Hyper Light Drifter FTL: Faster Than Light Totally Accurate Battle Simulator Celeste Ape Out Little Inferno Superhot TowerFall Ascension Into the Breach The Escapists The Wolf Among Us Jotun - Valhalla Edition Rayman Legends Bad North The Messenger Nuclear Throne Ruiner Costume Quest SOMA Costume Quest Q.U.B.E.2 Layers of Fear Observer Alan Wake's American Nightmare Surviving Mars Minit Everything Metro 2033 Redux Lego Batman Trilogy Batman: Arkham Asylum Batman: Arkham City Batman: Arkham Knight Lego Batman Trilogy Conarium The End is Nigh The End is Nigh Abzu Celeste Inside Fez Mutant Year Zero: Road to Eden Hyper Light Drifter Mutant Year Zero: Road to Eden GNOG For Honor & Alan Wake For Honor Alan Wake Moonlighter This War of Mine Limbo Torchlight Overcooked Last Day of June Rebel Galaxy Enter the Gungeon Kingdom New Lands City of Brass Rime Stories Untold World of Goo Transistor The Witness Oxenfree Slime Rancher Thimbleweed Park Axiom Verge The Jackbox Party Pack What Remains of Edith Finch Super Meat Boy Subnautica

