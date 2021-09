Far Cry 3 za darmo! Po grę Ubisoftu trzeba się jednak pospieszyć

Far Cry 3 odbierze każdy, kto ściągnie darmową platformę Ubisoft Connect. To odnowiona wersja dawnego launchera gier Ubisoftu, znanego wcześniej pod nazwą Uplay. Czas na skorzystanie z okazji jest jak zwykle ograniczony. Nasze kopie pobierać możemy od wtorku 7 września od godziny 15:00 do soboty 11 września do godziny 8:30.

Tym, którzy nie mieli do tej pory styczności z serią Far Cry przypominamy, że mowa o strzelaninach z perspektywy pierwszej osoby, produkowanych przez Crytek i Ubisoft Montreal, a wydawanych przez Ubisoft. „Trójka” rozgrywa się w Afryce, w której gracze ponownie walczyć muszą w warunkach gęstej dżungli. Głównym bohaterem jest Jason Brody, który podczas egzotycznych wakacji wspólnie z braćmi i przyjaciółmi trafia do niewoli. Grupa zostaje porwana przez piratów, których dowódcą jest charyzmatyczny Vaas.

Far Cry 3 mimo że łatwiejszy od poprzednich części, zebrał wysokie oceny wśród graczy i recenzentów. Gra posiada zarówno tryb dla jednej osoby, jak i multiplayer. Do 2014 roku tytuł ten sprzedał się w liczbie około 10 milionów kopii. By pobrać darmową wersję Far Cry 3, należy wejść do sklepu online Ubisoftu.

