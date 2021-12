Mistrzostwa świata w Valorant. Dwaj Polacy w zwycięskiej drużynie

W niedzielę 12 grudnia w Berlinie odbyły się finałowe mecze turnieju VALORANT Champions 2021. W puli nagród był aż milion dolarów, a dodatkowo były to pierwsze tej rangi zawody. Nic dziwnego więc, że walka o pierwsze miejsce była wyjątkowo zażarta. W kluczowych starciach uczestniczyły zespoły ACEND, Cloud9 BLue, Crazy Racoon, Team Envy, Fnatic, FULL SENSE, FURIA Esports, Gambit Esports, KRU Esports, Team Liquid, Team Secret, Sentinels, Team Vikings, VIsion Strikers, Vivo Keyd i X10 CRIT.

W zmaganiach na najwyższym poziomie uczestniczyło dwóch naszych rodaków. Aleksander „zeek” Zygmunt i Patryk „starxo” Kopczyński występowali w barwach ACEND – druzyny, której ostatecznie udało się zająć pierwsze miejsce. W półfinale pokonali Team Liquid, a w finale Gambit Esports, czyli zwycięzców Masters Berlin – ostatniego dużego turnieju w Valoranta, poprzedzającego mistrzostwa.

Mistrzostwa Świata Valorant. Emocjonujący finał

W finale rozegranych zostało pięć map, a o zwycięstwie zadecydowała dopiero sama końcówka. Pierwszy mecz zespół Polaków rozpoczął wyjątkowo dobrze, jednak ostatecznie przegrał w zaskakujących okolicznościach 11:13. W drugiej wziął się w garść i wygrał 13:7. Trzecia runda to z kolei całkowita dominacja Gambit Esports i przegrana ACEND 3:13. Pod presją zespół z Polakami w składzie wygrał jednak kolejną mapę 14:12, a w finałowej 13:8.

Dzięki wygranej po pięciu godzinach dwóch Polaków mogło wznieść puchar dla mistrzów świata i chwycić za czek na sumę 350 tys. dolarów. Co ciekawe, ACEND to wciąż młoda drużyna, przed którą może być jeszcze wiele sukcesów. Patryk „starxo” Kopczyński dołączył do niej w marcu, a Aleksander „zeek” Zygmunt dopiero w czerwcu tego roku.

Valorant. Na czym polega gra Riot Games?

Valorant to gra typu FPS – pierwszoosobowa strzelanina, która premierę miała w czerwcu 2020 roku. Najprościej określić ją jako połączenie Counter-Strike'a z Overwatchem, albo jako Counter-Strike'a wzbogaconego o umiejętności aktywne (uniki, odsłanianie przeciwników, granaty dymne, leczenie itp.). Produkcja Riot Games – twórców League of Legends – w całożeniu miała rzucić wyzwanie właśnie kultowej strzelance Valve.

Czytaj też:

Pomysł na prezent na Boże Narodzenie dla gracza. Najlepsze gry PC na Avans.pl