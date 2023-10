Fala zwolnień w PlayStation? Pracownicy żegnają się z firmą

To nie koniec kryzysu w branży gier. Jak się wydaje, gigant Sony jest kolejną firmą, która rozpoczęła redukcję etatów. Chodzi tu o pracowników marki PlayStation i osoby związane z Sony Interactive Entertainment.

Sony zwalnia w PlayStation – szykuje się redukcja?

Informator posługujący się na X pseudonimem Timur222 przejrzał wpisy byłych już pracowników PlayStation, którzy żegnają się z firmami zależnymi Sony na LinkedInie. „Żegnaj PlayStation i Sony Interactive Entertainment. Było miło. Od paru miesięcy wiedziałem, że zbliża się fala zwolnień. Kocham PlayStation i zawsze tak będzie. Wcześniej miałem szansę odejść, ale zostałem – to mówi samo za siebie” – napisał w serwisie Matt Barney.

Mężczyzna ponad dwa lata pracował w PlayStation jako Senior Technical Recruiter. Innym żegnającym się z pracą jest Daniel Bellemare, który od pół roku był w PlayStation Senior Level Designerem, rozwijającym nieogłoszony projekt gry.

„Niestety, po fali zwolnień zeszły tydzień był moim ostatnim w PlayStation. Zdecydowanie nie była to wiadomość, na którą czekałem, ale jestem wdzięczny za możliwość pracy z ekstremalnie utalentowanymi współpracownikami nad niesamowitymi projektami” – wspomina pracownik.

PlayStation straci kluczową osobę? Connie Booth może odejść

W poniedziałek rozniosła się zaś niepotwierdzona jeszcze informacja o zwolnieniu Connie Booth, szefowej produkcji w PlayStation. Informacją podzielił się na X David Jaffe, znany designer gier wideo. „Z tego co słyszę, [Connie Booth] (i może jej zespół) zostali zwolnieni, a były szef [studia] Guerrilla Games ma ją zastąpić” – przekazał Jaffe.

Booth ma niezwykle długą historię z PlayStation, bo w firmie spędziła 34 lata. Zaczynała od produkcji gier takich jak Crash Bandicoot (1996, PlayStation) zarządzała też produkcją sławnych serii Ratchet & Clank, Sly Cooper, Uncharted czy The Last of Us. Informacje te nie zostały dotychczas potwierdzone przez Sony lub samą menedżerkę, dlatego trzeba je traktować z pewną dozą ostrożności.

