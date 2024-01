Nowa aktualizacja do gry Cyberpunk 2077. Co wprowadza?

Niejako wbrew swoim wcześniejszym zapewnieniom o tym, że do Cyberpunka 2077 nie zostaną wypuszczone już żadne dodatki ani poprawki, studio CD Projekt RED opublikowało właśnie kolejną aktualizację do gry.

Patch 2.11 do Cyberpunka 2077

Najnowszy patch do Cyberpunka 2077, oznaczony numerem 2.11, jest dostępny do pobrania zarówno w wersjach na pecety z Windowsem, jak i na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Aktualizacja przynosi ze sobą poprawki zgłaszane w ostatnich miesiącach przez graczy, a także wprowadza niewielką nowość dla miłośników motoryzacji.

„Patch 2.11 do Cyberpunk 2077 i dodatku Widmo Wolności jest już wprowadzany na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Skupia się głównie na naprawie powszechnych błędów spotykanych przez graczy, w tym poprawkach animacji ciosów wykańczających, a także dodaje mały bonus dla fanów pojazdów marki Rayfield” – napisali twórcy w oficjalnym komunikacie dotyczącym tego rozszerzenia.

Kilkadziesiąt poprawek

Nieco więcej na temat aktualizacji zdradza jej bardziej szczegółowy opis, z którego wynika, że lista wszystkich wprowadzonych poprawek obejmuje w sumie kilkadziesiąt osobnych punktów.

Do najważniejszych zaliczają się m.in. zmiany w zachowaniu policji, która ma od teraz reagować również na przestępstwa popełniane na NPC-ach pod wpływem substancji psychoaktywnych oraz korzystających z braindance’ów.

Ponadto pojawiła się możliwość aktywowania wszczepu Sandevistan podczas walki w trakcie trwania rozmowy telefonicznej. Radioport można teraz z kolei zsynchronizować z radiem w samochodzie w taki sposób, by muzyka grała nieprzerwanie również po opuszczeniu pojazdu

Z myślą o fanach motoryzacji wprowadzono natomiast system CrystalCoat, który pozwala zmienić kolor lakieru pojazdów marki Rayfield. Co ciekawe, ma to związek z tłem fabularnym gry, ponieważ w jej świecie to właśnie ten konkretny producent samochodów opatentował tę technologię, przez co jest ona dostępna jedynie w samochodach tej marki.

