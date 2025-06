Wielka inwestycja Lidla w Polsce. Z dachu będzie widać Wawel

Lidl Polska rozpoczął budowę centrum dystrybucyjnego w Skawinie przy ul. Strażackiej. Obiekt ma zostać oddany do użytku wiosną 2027 roku. Inwestycja powstaje w odpowiedzi na rosnące potrzeby logistyczne sieci.

– Nowe centrum dystrybucyjne to inwestycja, która wzmacnia nasze zaplecze operacyjne oraz zwiększa efektywność logistyki. Projekt ten jest również odzwierciedleniem naszego podejścia do odpowiedzialnego biznesu, w którym łączymy wzrost z realną troską o środowisko. Budowa centrum w Skawinie to kolejny krok w długofalowej strategii rozwoju Lidl Polska, którą konsekwentnie realizujemy, tworząc nowe i wartościowe miejsca pracy dla społeczności lokalnych oraz inwestując w proekologiczną infrastrukturę – mówi Marcin Stopa, Członek Zarządu Lidl Polska.

Nowe centrum będzie największym magazynem Lidla w Polsce. Powierzchnia zabudowy wyniesie około 74,5 tys. m kw. Do wykonania posadzki zużytych zostanie ok. 16 tys. m kw. betonu, a elewacja z płyt warstwowych zajmie 23 tys. m kw., co – jak zauważają przedstawiciele sieci – odpowiada wielkości Terminala 1 na lotnisku Chopina w Warszawie. Magazyn został również zaprojektowany z myślą o nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych i proekologicznych.

Największy magazyn Lidla – Atlas Ward generalnym wykonawcą

Generalnym wykonawcą nowego centrum dystrybucyjnego Lidla w Skawinie została Grupa Atlas Ward.

– Naszym wyróżnikiem jest optymalne budownictwo, które łączy efektywność ekonomiczną, troskę o środowisko i pełne zrozumienie potrzeb klienta. Jesteśmy dumni, że wspólnie z Lidl Polska zrealizujemy tak innowacyjny i przyjazny środowisku obiekt. Stawiamy na cyfryzację i automatyzację procesów, oferując inwestorowi najwyższej jakości rozwiązania inżynieryjne i technologiczne – podkreśla Mariusz Górecki, Prezes Grupy Atlas Ward.

Jakie ekologiczne rozwiązania będzie miał największy magazyn Lidla?

Jak podkreślają przedstawiciele sieci, centrum zostanie wyposażone w szereg ekologicznych rozwiązań, dzięki którym możliwe będzie ograniczenie emisji CO₂ oraz zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi. „Na dachu obiektu zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy około 1 MW, a cały budynek będzie ogrzewany bez użycia gazu ziemnego, poprzez odzysk ciepła z procesów chłodzenia oraz wykorzystanie przemysłowej instalacji chłodniczej jako źródła ciepła w sezonie zimowym. Zainstalowane zostanie także ogrzewanie podposadzkowe. Wykorzystana będzie do tego wężownica rur o sumarycznej długości ok. 80 kilometrów” – informuje sieć w komunikacie.

Lidl podkreśla, że budynek wyposażony zostanie również w ładowarki dla samochodów elektrycznych, zarówno osobowych, jak i dostawczych, a także system gromadzenia i wykorzystywania wody szarej, która posłuży m.in. do podlewania zieleni. Ułożone zostanie także 2 km rur o przekroju 500 mm, które zabezpieczą pobliski teren magazynu w trakcie powodzi i pozwolą na szybkie odpompowanie wód powodziowych poza wały przeciwpowodziowe.

Ekomagazyn Lidla – łąka kwietna, budki lęgowe i widok na Wawel

„Lidl Polska kładzie duży nacisk na bioróżnorodność i sprawia, by tworzona przestrzeń była przyjazna dla lokalnej fauny i flory” – podkreśla sieć i dodaje, że w otoczeniu centrum powstaną „rozległe łąki kwietne, posadzone zostaną drzewa, które stworzą naturalną strefę izolacyjną oraz pasaż roślinny wokół zbiorników retencyjnych”. Na terenie inwestycji zamontowane zostaną budki lęgowe dla ptaków, w tym dla gatunków żywiących się komarami, oraz domki dla owadów zapylających, takich jak trzmiele.

„Magazyn powstanie blisko Krakowa, a przy dobrej pogodzie z jego dachu można będzie zobaczyć Wawel” – czytamy w komunikacie sieci.

