O koronawirusie dowiesz się z Facebooka. Serwis zacieśnia współpracę z WHO

Mark Zuckerberg poinformował o zacieśnieniu współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia. Od teraz każdy użytkownik, który pochodzi z kraju, w którym potwierdzono obecność koronawirusa, zostanie o tym niezwłocznie poinformowany na swojej tablicy na Facebooku. „W związku z panującą sytuacją, współpracujemy z ministerstwami zdrowia i międzynarodowymi organizacjami, takimi jak WHO, CDC czy UNICEF” – napisał Zuckerberg w komunikacie.

Dodano także przekierowanie na stronę WHO, gdy ktoś na Facebooku będzie wyszukiwał informacji o koronawirusie. Jak twierdzi Mark Zuckerberg, chodzi o to, aby użytkownicy mieli dostęp do prawdziwych, wiarygodnych i aktualnych wiadomości na temat wirusa.

Walka z fake newsami

Szef Facebooka zapowiedział także zdecydowaną walkę z fake newsami, teoriami spiskowymi i fałszywymi sposobami leczenia koronawirusa. „To ważne, aby każdy miał miejsce do dzielenia się swoimi doświadczeniami i dyskutowania na temat epidemii, ale zasady społeczności są jasne. Dzielenie się wiadomościami, które mogą narazić ludzi na niebezpieczeństwo, nie jest fajne” – dodał szef Facebooka.

Czytaj także:

NA ŻYWO: Koronawirus – najnowsze informacje ze środy 4 marca