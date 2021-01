Profil Zaufany. Co to jest i jak go założyć?

Ruszyła akcja szczepień na koronawirusa. Zapisy dla wszystkich grup wiekowych trwają od 15 stycznia. Jeśli wybierzemy rejestrację internetową, do potwierdzenia tożsamości możemy potrzebować Profilu Zaufanego. Co to jest i jak go założyć?

„Profil zaufany umożliwia załatwianie spraw urzędowych online i możesz go uzyskać bez wychodzenia z domu” – czytamy na oficjalnej stornie rządowe służącej do jego założenia.

Jak założyć Profil Zaufany?

Aby zarejestrować się na szczepienie przez internet, wymagane jest wprowadzenie danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, PESEL, telefon kontaktowy i adres e-mail. Następnie system będzie wymagał potwierdzenia tożsamości. Możliwe jest to na dwa sposoby. Pierwszy to cyfrowy dowód osobisty, do którego wymagane jest konto w aplikacji mObywatel, lub specjalny czytnik podłączony do komputera. Drugim sposobem jest Profil Zaufany.

Aby założyć Profil Zaufany, można skorzystać z posiadanego konta bankowego. Dzięki bankowości mobilnej i współpracy wybranych banków z odpowiednimi instytucjami państwowymi możliwa jest prosta weryfikacja, która będzie wymagała wyłącznie podania krótkiego kodu, który otrzymamy drogą SMS-ową.

Taka forma rejestracjo możliwa jest dzięki takim usługom, jak: konto w banku PKB BP, Bank Pekao, Santander Bank Polska, mBank, ING Bank Śląski, Bank Millenium, czy Alior Bank. Możliwe jest to również za pośrednictwem serwisu pocztowego Envelo oraz T-Mobile Usługi Bankowe.

W celu założenia profilu należy wejść na konto bankowości internetowej i w zakładce „e-Urząd” wybrać opcję „Załóż Profil Zaufany”. W przypadku rejestracji na szczepienie przeciwko COVID-19 niektóre banki przekierują użytkowników w to miejsce automatycznie.

Profil Zaufany. Do czego służy?

Należy pamiętać, że posiadanie Profilu Zaufanego może się przydać także po zakończeniu rejestracji na szczepienie. Dzięki uznawanemu przez wszystkie urzędy w Polsce „wirtualnemu podpisowi” możliwe jest załatwianie wielu spraw urzędowych. Będzie to możliwe na takich stronach, jak: gov.pl, biznes.gov.pl, ePUAP.gov.pl, empatia.mpips.gov.pl, zus.pl, czy podatki.gov.pl.

