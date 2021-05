Punkty szczepień znajdziesz w Mapach Google. Polska jednym z pierwszych krajów z nową funkcją

Już nie tylko korki, Street View, czy sieć dróg rowerowych. Google rozszerza funkcjonalność swoich map. Od dziś użytkownicy z Polski, jako jedni z pierwszych na świecie, będą mogli wyszukać okoliczne punkty szczepień. Jak podaje firma, w wyszukiwarce map wystarczy wpisać „Punkt szczepień COVID-19”, aby aplikacja pokazała charakterystycznymi, czerwonymi pinezkami wszystkie takie miejsca w okolicy.

Punkty szczepień w Mapach Google

„Polska jest jednym z pierwszych krajów w Europie, w którym możecie sprawdzić w wyszukiwarce i na Mapach lokalizacje punktów szczepień przeciwko COVID-19. Wcześniej funkcja ta została uruchomiona między innymi w USA, Kanadzie, Indiach i Francji” – czytamy w oficjalnym komunikacie Google Polska.

Firma poinformowała, że dane dotyczące punktów szczepień będą na bieżąco aktualizowane. Informacje będą dostarczane we współpracy z Narodowym Programem Szczepień, który jest koordynowany przez ministra Michała Dworczyka.

To kolejny przykład współpracy firmy z Kancelarią Premiera. Podczas konferencji Impact'21 mówiła o tym również Susan Wojcicki, szefowa należącej do Google platformy YouTube. Platforma wideo oferowała KPRM miejsce do przekazywania sprawdzonych wiadomości medycznych i informacji dotyczących Narodowego Programu Szczepień.

Czytaj też:

Nowa funkcja. Mapy Google podpowiedzą, które trasy są ekologiczne