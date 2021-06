Elon Musk negocjuje z liniami lotniczymi. Kosmiczny internet także na pokładach samolotów

SpaceX rozmawia z „kilkoma liniami lotniczymi” w sprawie uruchomienia na pokładach samolotów dostępu do internetu z konstelacji satelitów Starlink – informuje The Verge. Informację potwierdził Jonathan Hofeller, wiceprezes SpaceX zajmujący się programem Starlink.

– Pracujemy nad rozwojem własnego produktu dla branży lotniczej. Przeprowadziliśmy już kilka prób i jest bliski finalizacji. Mamy nadzieję, że trafi na pokłady samolotów w najbliższej przyszłości – powiedział Hofeller.

Konstelacja satelitów Starlink

Na niskiej orbicie Ziemi znajdujesz się już niemal 1800 satelitów systemy Starlink. SpaceX rozpoczął ich wysyłanie w 2018 roku. Docelowo pierwsza z konstelacji ma liczyć 4400 sztuk. Pozwoli to dostarczyć bezprzewodowy internet o prędkości do 100 mb/s (i do 20 mb/s uploadu) nie tylko w USA i Kanadzie, ale już globalnie.

Starlink także w Polsce. Ile będzie kosztował?

Internet z systemu satelitów Starlink już w połowie roku ma być dostępny również na terenie Polski. Problemem może być jednak cena. Miesięczny abonament za kosmiczny internet, to kwota równie kosmiczna. Żeby móc korzystać z usługi Elona Muska, trzeba będzie zapłacić miesięcznie aż 449 złotych.

To jednak nie koniec wydatków. Aby odebrać usługę wysyłaną przez konstelacje satelitów, potrzebny jest sprzęt przypominający ten, który kiedyś masowo montowany był na domach i blokach do odbioru telewizji satelitarnej. Za niewielki „talerz” i resztę niezbędnego sprzętu należy zapłacić 2269 zł... i doliczyć przesyłkę w kwocie 276 zł.

