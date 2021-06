Ustalenia służb w sprawie „afery mailowej”. Celem co najmniej 4350 adresów. Poznaliśmy też autora

Kolejne szczegóły tak zwanej afery mailowej. Jak informuje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego, na liście zaatakowanych adresów były nie tylko skrzynki ministra Michała Dworczyka, ale także ponad 4350 innych adresów.

Służby wskazały autorów ataku. Według danych zebranych przez ABW i SKW, dokonała go grupa UNC1151. Celem byli nie tylko ministrowie i funkcjonariusze administracji publicznej, ale także inni polscy obywatele – poinformowano. „Polskie służby dysponują wiarygodnymi informacjami łączącymi działania grupy UNC1151 z działaniami rosyjskich służb specjalnych” – czytamy w komunikacie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

100 kont urzędników

Jak wskazały służby, tylko, albo aż 100 adresów z listy ponad 4350, należy do funkcjonariuszy publicznych, w tym ministrów. Są na niej także e-maile, którymi posługują się członkowie byłego i obecnego rządu, posłowie, senatorowie i samorządowcy. „Atak dotknął osób pochodzących z różnych opcji politycznych, a także pracowników mediów i organizacji pozarządowych. Na liście znalazł się również adres, z którego korzystał minister Michał Dworczyk” – napisano.

Funkcjonariusze poinformowali także, że na skrzynce ministra Michała Dworczyka znaleziono ślady sugerujące próbę wyłudzenia danych do logowania przy pomocy phishingu.

„Służby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo przeanalizowały kilka wiadomości wysłanych na adres ministra, które mogły posłużyć do potencjalnego phishingu – ich zawartość oraz konstrukcja miały na celu wyłudzenie danych niezbędnych do logowania. Zanotowano również kilkukrotne obce logowania do skrzynki pocztowej użytkowanej przez Ministra Dworczyka” – czytamy w komunikacie ABW.

ABW twierdzi, że atak na skrzynki polskich obywateli to cześć akcji „Ghostwriter”. Jej celem ma być destabilizacja sytuacji politycznej w krajach Europy Środkowej. O sytuacji zostały poinformowane służby specjalne wszystkich państw członkowskich NATO.

