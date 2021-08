Instagram: znika popularna funkcja, ale stopniowo jest zastępowana przez inną

Instagram rezygnuje z funkcji, która cieszyła się popularnością zwłaszcza wśród influencerów. To „Swipe Up”, które umożliwiało odsyłanie do stron internetowych w „stories” czyli relacjach udostępnianych na Instagramie. To jedna z niewielu sytuacji, gdy w tym serwisie można udostępnić link do strony internetowej – relacjonuje „Rzeczpospolita”, powołując się na serwis „The Verge”.

Do tej pory „Swipe Up” był dostępny tylko dla użytkowników, którzy mieli co najmniej 10 tysięcy obserwujących. Wkrótce ta funkcja zniknie i zastąpią ją „naklejki”, czyli klikalne elementy, które można umieszczać w relacjach. Nowe rozwiązanie ma „uprości tworzenie relacji i da więcej kontroli twórcom, a to dlatego, że wygląd naklejek będzie można modyfikować i dostosowywać do swoich potrzeb. Takich możliwości nie oferowała funkcja „Swipe Up”.

Nie będzie tak, że jednego dnia wszyscy użytkownicy otrzymają dostęp do naklejek. Jest on nadawany stopniowo, w pierwszej kolejności zyskują go ci, którzy obecnie korzystają z funkcji „Swipe Up”. Z czasem stanie się on standardową funkcją dostępną dla wszystkich.

