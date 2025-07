Koniec plotek o zakazie pieców gazowych. KE publikuje wytyczne

Komisja Europejska ogłosiła nowe wytyczne dotyczące stosowania pieców gazowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Dokument ten ma na celu ujednolicenie interpretacji pojęć takich jak „kotły na paliwa kopalne” oraz „budynki zeroemisyjne” (ZEB), zawartych w dyrektywie o charakterystyce energetycznej budynków (EPBD). Wytyczne te rozwiewają wątpliwości i nieporozumienia narosłe wokół tematu domniemanego zakazu pieców gazowych.

Nowe zasady

Zgodnie z nowymi zasadami, do 2029 roku nie przewiduje się żadnych ograniczeń dotyczących montażu samodzielnych kotłów gazowych. Osoby posiadające już takie urządzenia nie muszą obawiać się konieczności ich demontażu. Kluczowe zmiany mają zacząć obowiązywać dopiero od 2030 roku.

Po tej dacie instalowanie kotłów gazowych w nowych budynkach oraz tych po kompleksowej termomodernizacji będzie możliwe wyłącznie w połączeniu z odnawialnymi źródłami energii – na przykład z pompami ciepła, panelami słonecznymi czy kolektorami. Co ważne, w przypadku istniejących budynków, dopuszczalne będą zarówno naprawy, jak i wymiany urządzeń, o ile obiekt nie przeszedł gruntownej modernizacji.

Paliwa kopalne

Wytyczne zawierają także interpretację, zgodnie z którą o klasyfikacji kotła jako zasilanego paliwem kopalnym decyduje rodzaj paliwa, a nie sama technologia. Urządzenie zasilane biometanem czy wodorem nie będzie więc traktowane jako „kopalne” i nie podlega zakazowi nawet po 2040 roku.

W budynkach zeroemisyjnych dopuszczalne będą kotły zasilane bioenergią – jak biogaz, biomasa czy biopłyny – jeśli spalanie odbywa się na miejscu. Natomiast bioenergia wytwarzana poza budynkiem traktowana będzie jako „energia zdalna”, co może wpływać na klasyfikację energetyczną obiektu. Polska Organizacja Gazu Płynnego zaznacza, że pojęcie to nie zostało jeszcze precyzyjnie uregulowane w prawie UE, co może prowadzić do niejasności przy wdrażaniu nowych przepisów.

Czytaj też:

Nowy podatek uderzy w portfele Polaków. ETS2 nadchodziCzytaj też:

Pieca na gaz lub olej już nie można, ale odliczysz. Ulga termomodernizacyjna zaskakuje