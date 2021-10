Facebook ma planować zmianę nazwy. W tle tajemnicze metawersum

Według informacji serwisu The Verge Facebook szykuje rewolucję, obejmującą nie tylko rebranding spółki, ale prezentację nowych planów spółki. Zamierza postawić na tzw. metawersum, czyli coś, co Facebook można byłoby zdefiniować jako alternatywną wirtualną rzeczywistość, łączącą nowe technologie, virtual reality (VR, wirtualna rzeczywistość) i augumented reality (AR, rozszerzona rzeczywistość), która ma całkowicie zmienić interakcje online. Tu należy zaznaczyć, że metawersum to bardziej pojęcie z science-fiction, a na ten moment, próba dokładnego opisania "czym ma być" jest praktycznie niemożliwa.

The Verge: Facebook zmieni nazwę spółki

Portal opisuje, że Facebook zmieni nazwę – spółka, nie serwis społecznościowy – a zostanie to ogłoszone najpóźniej do 28 października. Portal wskazuje, że właśnie tego dnia zaplanowana jest coroczna konferencja firmy Marka Zuckerberga. Na razie nic więcej o tej zmianie nie wiadomo, a sam The Verge sprawę opisuje tak:

„Nowa nazwa firmy jest ściśle strzeżoną tajemnicą, nie jest powszechnie znana, nawet wśród kierownictwa. Nowa nazwa może mieć coś wspólnego z Horizon (chodzi o grę”Horizon Worlds„, wykorzystującą technologie VR)”.

Wspomniane metawersum to też projekt, na który stawiać ma Facebook. Niedawno ogłosił, że w ciągu najbliższych lat zamierza zatrudnić około 10 tys. dodatkowych pracowników w Europie.