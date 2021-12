Adidas wchodzi do branży NFT. To kolejna tak duża firma

Koszt jednego NFT „Into the Metaverse” będzie zaczynał się od 800 dolarów (a dokładnie 0,2 ethereum), a sprzedaż ruszy 17 grudnia na stronie internetowej Adidasa. Na razie nie wiadomo jeszcze, jak będzie wyglądać kolekcja.

Adidas wchodzi w świat cyfrowych ubrań

NFT Adidasa będą poświadczeniem własności cyfrowego dobra oraz biletem wstępu do elitarnego klubu posiadaczy NFT Adidasa. Będą mogli w pierwszej kolejności kupować elementy ze specjalnych kolekcji, a także decydować o tym, jak będą wyglądać. Warto podkreślić, że nie będą to klasyczne kolekcje ubrań, ale wszystko od odzieży, przez dobra cyfrowe, po „doświadczenia”, których na razie Adidas nie precyzuje.

„Into The Metaverse” to kolejny projekt, dzięki któremu Adidas chce wejść do powstającej branży NFT. Wcześniej firma wprowadziła do sprzedaży cyfrowe tokeny, które dadzą posiadaczom dostęp do ofert sprzedaży NFT, a także wkupiła się w elitarny klub NFT „Bored Ape Yacht Club”, którego członkami są amerykańscy celebryci, sportowcy i muzycy.

Metaverse przyszłością NFT

Wejście Adidasa, a wcześniej firmy Nike, do branży NFT pokazuje, w jaki sposób może się ona formować w najbliższych latach. Wygląda na to, że przyjmie formę elitarnego klubu o bardzo wysokim progu wejścia (finansowym), którego głównym celem będzie pokazywanie swojego statusu.

Zarówno Adidas jak i Nike sugerują, że głównym polem ich działania może być budowany przez Marka Zuckerberga następca Facebooka, czyli Metaverse, który ma dostarczyć nowej formy interakcji użytkowników.

