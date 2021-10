Facebook zmienia nazwę. Mark Zuckerberg zdradził długo oczekiwany sekret

Facebook zmienia swoją korporacyjną nazwę. Firma nie chce się już kojarzyć tylko z jednym z całej listy swoich produktów. Od teraz spółka Marka Zuckerberga będzie nosić nazwę Meta.

Meta zamiast Facebook. Nowa nazwa, nowa reputacja

Taki ruch ma pozwolić firmie zatrzeć serię wpadek wizerunkowych, które niosły za sobą duży odpływ użytkowników. Zuckerberg nie chciał, aby cała grupa kojarzyła się tylko z serwisem społecznościowym, który w ostatnich miesiącach nie ma dobrej serii.

Od lat Facebook przejmował kolejne firmy, tworząc dzięki temu prawdziwe „metaversum”. W skład spółki wchodzą nie tylko sam Facebook, ale także m.in. Instagram, WhatsApp, czy Oculus. Posługiwanie się nazwą tylko jednego z serwisów bywało więc mylące biznesowo. W liście do inwestorów Mark Zuckerberg przypomniał też, że spółka działa obecnie nie tylko w świecie wirtualnym, ale już od dawna na skraju światów wirtualnego i realnego. Z jego słów wynika, że firma ma zamiar jeszcze mocniej inwestować w rozwiązania związane z rozszerzoną rzeczywistością. Założyciel nazwał to "technologiami socjalnym". Właśnie one mają być jedną z podstaw nowej strategii rozwoju firmy.

– Facebook jest jednym z najczęściej używanych produktów w historii całego świata. To ikoniczna marka w świecie social mediów, ale coraz mniej opisuje to, co tak naprawdę robimy – powiedział na konferencji z inwestorami Mark Zuckerberg, tłumacząc decyzję o zmianie nazwy.

Na granicy dwóch rzeczywistości

Głównym produktem, który ma pozwolić na rozpoczęcie wdrażania nowej wizji mają być okulary Quest 2, czyli kolejna wersja urządzenia Oculus, które służy do korzystania z wirtualnej rzeczywistości. W ofercie znalazły się także okulary słoneczne stworzone przy współpracy z legendarną marką Ray-Ban.

