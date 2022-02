Ukraina prosiła Elona Muska o pomoc. Jest błyskawiczna odpowiedź miliardera

Elon Musk to zrobił. Właśnie pokazał prezydentowi Rosji, że będzie robił to, co zechce. Ukraiński wicepremier i minister transformacji cyfrowej Ukrainy Mykhailo Fedorov, napisał dziś twitta, w którym w poruszający sposób poprosił jednego z najbogatszych ludzi świata o pomoc.

„Elonie Musk, w czasie, gdy ty próbujesz skolonizować Marsa, Rosja próbuje zająć Ukrainę! Gdy ty udanie lądujesz swoimi rakietami wracającymi z kosmosu, Rosja atakuje swoimi rakietami ukraińskich cywilów! Prosimy cię o dostęp do systemu satelitów Starlink i o próbę przemówienia do normalnych Rosjan” – napisał na Twitterze wicepremier i minister transformacji cyfrowej Ukrainy Mykhailo Fedorov. Jego wpis podało oficjalne konto ukraińskiego rządu. „Drogi Elonie Musk, Ukraina potrzebuje twojego wsparcia. Twoja postawa i twoje działania mają znaczenie” – napisano.

Ukraina prosi, Elon Musk odpowiada

Stało się to, co przewidywaliśmy. Znany ze swojej aktywności na Twitterze Musk, niezwłocznie odpowiedział na apel ukraińskich władz. „Internet z serwisu Starlink jest już dostępny w Ukrainie. Więcej odbiorników w drodze” - napisał w krótkiej odpowiedzi pod postem wicepremiera Ukrainy. W ten sposób Elon Musk skutecznie gra na nosie rosyjskiemu agresorowi.

Dostęp do internetu z konstelacji satelitów Starlink jest o tyle kluczowy, że Rosja nie jest w stanie odciąć od niego dostępu. Żeby to zrobić musiałaby zestrzelić tysiące obecnych już na niskiej orbicie Ziemi satelitów, lub przeprowadzić zmasowane cyberataki na ośrodki znajdujące się poza granicami Ukrainy.

