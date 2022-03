Awaria Spotify i Discorda na całym świecie

Spotify to znana aplikacja do strumieniowania muzyki, Discord to komunikator internetowy używany m.in. przez graczy czy entuzjastów kryptowalut. Obie aplikacje przestały działać we wtorek 8 marca wieczorem. Z danych strony downdetector wynika, że awaria dotyczy całego świata.

Użytkownicy Spotify zostali wylogowani z usługi, a przy próbie zalogowania otrzymują informacje o błędnym loginie i haśle. Firma poinformowała, że wie o awarii i pracuje nad jej usunięciem.

Awaria Discorda

Użytkownicy Discorda próbujący uruchomić aplikację otrzymują powiadomienie o nieudanej próbie połączenia z serwerem. Firma poinformowała na Twitterze, że jest świadoma awarii i pracuje nad jej usunięciem. Napisała także, że to „czas, aby wyjść na zewnątrz”.

Discord podaje także na bieżąco czynności, które podejmuje. Pierwotną przyczyną usterki były problemy z API, czyli zbiorem poleceń używanych przez programy do komunikacji między sobą. Gdy usterka została usunięta, pojawiła się nowa, która spowodowała całkowite wyłączenie API.

Czytaj też:

Spotify i COVID-19. Nietypowe ostrzeżenia pojawią się w aplikacji do muzyki