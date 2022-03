Elon Musk z kolejnym wsparciem dla Ukrainy. Chodzi o internet

Dostawy terminali SpaceX do odbioru internetu satelitarnego przybywają do Ukrainy na bieżąco, co drugi dzień. Taką informacją podzielił się na Twitterze Mikhaiło Fedorow, szef ministerstwa ds. transformacji cyfrowej Ukrainy.

Jeszcze więcej Starlinków w Ukrainie

Chociaż Fedorow nie podał dokładniej informacji co do liczby terminali Starlink, to Washington Post dotarł do pracownika SpaceX, który powiedział, że od Ukrainy dotarło i zostało uruchomionych pięć tysięcy urządzeń.

Szef ukraińskiego ministerstwa ds. transformacji cyfrowej powiedział, że internet satelitarny ze sieci Starlink jest niezwykle efektywny, a jakość połączenia jest doskonała.

Od początku inwazji Rosji na Ukrainę w kraju pojawił się problem z połączeniem internetowym. Rosjanie obrali sobie na cel infrastrukturę komunikacyjną lub uległa ona zniszczeniu w czasie zwykłych walk i rosyjskich bombardowań.

Na początku wojny Mykhaiło Fedorow poprosił Elona Muska za pośrednictwem Twittera o udostępnienie usługi internetu satelitarnego Starlink nad terenem Ukrainy. Musk prawie natychmiast spełnił życzenie, a następnie wysłał do Ukrainy terminale do odbioru internetu.

Fedorow podziękował Amerykaninowi, ale dodał, że terminale Starlink są dość energożerne, co jest problemem w obliczu ograniczonych dostaw energii elektrycznej.

Musk odpowiedział, że dośle Ukrainie agregaty prądotwórcze i adaptery do zasilania terminali z zapalniczki samochodu. Dodatkowo zespół SpaceX opracował aktualizację terminali, aby zużywały mniej energii.