Wicepremier Ukrainy o Starlinkach: Jesteśmy jednym z krajów o największej liczbie takich urządzeń na świecie

„Nowa partia odbiorników Starlink! W czasie, gdy Rosja blokuje dostęp do internetu, Ukraina otwiera się na cały świat. Ukraina to prawda, a prawda zawsze zwycięża. Dziękuję Elonowi Muskowi, rządowi Polski i Orlenowi” – napisał 18 marca na Twitterze Mychajło Fedorow, wicepremier, minister transformacji cyfrowej Ukrainy. Było to już kolejna dostawa urządzeń służących do odbioru internetu z konstelacji satelitów należących do SpaceX.

Starlinki na Ukrainie dzięki rozmowie na Twitterze

Obecność Starlinków na Ukrainie jest efektem bardzo nieformalnej wywiany zdań na Twitterze między wicepremierem Ukrainy a najbogatszym człowiekiem świata i szefem SpaceX – Elonem Muskiem. To dzięki temu Ukraina dostała dostęp do sieci, a także na terytorium kraju (głównie przez Polskę) trafiły zakupione odbiorniki. O ich wykorzystaniu powiedział w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej sam zainteresowany.

„Technologia Starlink okazała się jedną z najważniejszych. Infrastruktura telekomunikacyjna ucierpiała w wyniku ostrzałów i eksplozji. Zniszczone są maszty i kilometry światłowodów. Pełne przywrócenie internetu zajmuje firmom miesiące. Znaleźliśmy więc tymczasowe i szybkie rozwiązanie” – powiedział Mychajło Fedorow, wicepremier, minister transformacji cyfrowej Ukrainy w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej.

Wicepremier dodał, że głównym zadaniem systemu jest szybkie przywrócenie łączności na terenach wyzwolonych spod kontroli okupantów, gdzie bardzo często infrastruktura jest w opłakanym stanie. Przyznał, że chodzi m.in. o osiedla w obwodach kijowskim i czernihowskim, gdzie prowadzone były walki z rosyjską armią. To właśnie tam, ze względu na zniszczoną infrastrukturę, udało się przywrócić komunikację dzięki systemowi Starlink od SpaceX.

Zapasowa sieć internetowa na Ukrainie

Wicepremier Fedorow poinformował, że stacje systemu Starlink służą monterom, który przywracają dostęp do internetu obywatelom Ukrainy. Obecnie tworzona jest tymczasowa sieć światłowodowa, która będzie źródłem dostępu do czasu, gdy zostanie przywrócone funkcjonowanie standardowej infrastruktury.

„W całej Ukrainie mamy ponad 10 tys. terminali Starlink. Dziś jesteśmy jednym z krajów o największej liczbie takich urządzeń na świecie” – dodał wicepremier Ukrainy.

