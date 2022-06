Instagram wprowadza nową kontrolę rodzicielską

Kontrola rodzicielska na Instagramie obejmuje możliwość ustawienia dziennych limitów czasowych. Użytkownik może spędzić korzystając z aplikacji od 15 minut do 2 godzin w ciągu doby. Potem pojawia się czarny ekran. Rodzice mogą również zaplanować przerwy i zobaczyć wszystkie konta, które zgłaszają ich dzieci oraz dlaczego to zrobili. Dodatkową funkcją jest narzędzie „popychania”. Skłania ono nastolatków do szukania różnych treści, jeśli stale wyszukują to samo.

Spółka zdecydowała się również wprowadzić zdalny pulpit nawigacyjny we wszystkich zestawach do wirtualnej rzeczywistości Oculus VR. Zdalny pulpit ułatwi rodzicom kontrolę nad przeglądanymi przez dzieci treściami. Taka forma kontroli rodzicielskiej została przetestowana i wprowadzona w Stanach Zjednoczonych w marcu tego roku. Meta, czyli właściciel Instagrama, na razie nie poinformowała czy wprowadzi takie rozwiązania w innych krajach.

Niepokój i depresja

Oficjalnie Instagram jest dostępny dla osób powyżej 13. roku życia. Meta miała w planach stworzenie podobnej platformy dla młodszych dzieci, ale po fali protestów porzucił ten pomysł.

Z badań przeprowadzonych przez Meta, a ujawnionych w ubiegłym roku przez Wall Street Journal wynika, że nastolatki korzystające z Instagrama, Facebooka i WhatsAppa zmagają się z zwiększonym uczuciem niepokoju i depresji. Spółka próbowała utrzymać wyniki badań w tajemnicy.

BBC przypomina, że w 2017 roku 14-letnia Molly Russell popełniła samobójstwo po obejrzeniu na Instagramie postów o samookaleczaniu i samobójstwach. Śledztwo wykazało, że dziewczynka odwiedzała platformę ponad 120 razy dziennie. Instagram się broni i zapewnia, że nie zezwala na treści promujące lub wspierające samookaleczania i samobójstwa oraz zobowiązuje się do usuwania tego typu postów.

Czytaj też:

