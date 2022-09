Starlink rośnie w siłę. Elon Musk świętuje dwa sukcesy

W ostatni weekend należący do Elona Muska SpaceX z sukcesem wystrzelił kolejne satelity internetowe na orbitę. Sam miliarder pochwalił się zaś na Twitterze sporym kamieniem milowym, dotyczącym terminali przeznaczonych do obsługi platformy.

Starlink – kolejne satelity na orbicie

Grupa 52 satelitów Starlink z powodzeniem wzbiła się na orbitę na pokładzie rakiety Falcon 9. Start Starlink 4-35 odbył się w sobotę w nocy, z kompleksu Cape Canaveral Space Force Station na Florydzie. Było to 43. wystrzelenie rakiety SpaceX w tym roku.

Kolejne rozmieszczenie przybliża firmę do pełnej operacji początkowej sieci, określonej na 4 400 satelitów. Ostatni start powiększył liczbę wystrzelonych jednostek do 3 399 Starlinków. Po odjęciu prototypów i nieudanych rozmieszczeń obecna liczba działających satelitów to 2 500. Z kolejnymi 500 zmierzającymi na docelowe orbity mamy więc okrągłe trzy tysiące urządzeń.

SpaceX przekroczył 1 milion terminalów Starlink

Tymczasem szef firmy pochwalił se na Twitterze innym osiągnięciem SpaceX. Elon Musk poinformował swoje 107 mln obserwujących, że firma przekroczyła kamień milowy również na Ziemi.

twitter

„Dla Starlinka wyprodukowano już ponad milion terminali użytkowników” – napisał z charakterystyczną lakonicznością miliarder.

SpaceX zaczął oferować terminale do odbioru internetu Starlink jeszcze w ubiegłym roku. Obecnie usługa jest w fazie testów, a terminale mają być już rozsyłane do kwalifikujących się subskrybentów. Nadal nie jest pewne, kiedy usługa trafi na rynek i będzie dostępna dla wszystkich chętnych.