WhatsApp nie działa. Globalna awaria aplikacji

Serwis Downdetector informuje o globalnych problemach aplikacji WhatsApp, należącej do Facebooka (Meta). Użytkownicy masowo zgłaszają problemy z wysyłaniem i odbieraniem wiadomości, utrudnione połączenie z serwerem, a także problemy z samą aplikacją.

20 października – WhatsApp nie działa

Problemy miały zacząć się ok. godziny 9:00 i są zgłaszane do teraz (ok. 11:00). Dotyczą całej Polski, ale też m.in. USA, Wielkiej Brytanii, Francji czy Niemiec. Problem wydaje się więc być globalny. W szczytowym momencie liczba zgłoszeń z Polski otarła się o 5800 w tym samym czasie. W Wielkiej Brytanii problem zgłaszało aż 66 tysięcy osób.

Na Twitterze fraza WhatsApp jest obecnie pierwszym trendem w naszym kraju, z ponad 880 tys. wiadomości. Zwykle dzieje się tak właśnie w okresach dużych awarii. Użytkownicy zwracają uwagę na problemy z dzwonieniem i wysyłaniem wiadomości. Próba wysłania lub odebrania nowych wiadomości kończy się niepowodzeniem.

Oficjalne konta aplikacji na Twitterze i Facebooku milczą. Co ciekawe, istnieje też konto WhatsApp Status na Twittrze. Niegdyś informowało ono na bieżąco o statusie appki, ale ostatnia wiadomość opublikowana została… w 2014 roku.

– Zdajemy sobie sprawę, że niektórzy mają obecnie problemy z wysyłaniem wiadomości i pracujemy nad jak najszybszym przywróceniem WhatsApp dla wszystkich — wyjaśnił cytowany przez Reuters rzecznik Meta.

Czemu WhatsApp nie działa?

Agencja prasowa teoretyzuje, że globalny problem może być związany z sytuacją w Indiach. Obecnie w kraju trwa okres świąteczny, więc ogromna liczba osób wykorzystuje WhatsAppa do wysyłania życzeń okolicznościowych rodzinie i bliskim. Indie są zaś pierwszym krajem pod względem liczby użytkowników komunikatora należącego do Facebooka. Jak na razie są to jednak tylko domysły.

