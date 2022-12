Amazon sięga po kultową grę. W serialu może zagrać Henry Cavill

Henry Cavill może zamienić czerwoną pelerynę na pancerz kosmicznych marines. Jak podały media, aktor po rezygnacji z roli Geralta oraz Supermena może być o krok od ogłoszenia swojego nowego projektu.

Amazon przygotowuje bowiem film oraz serię telewizyjną w uniwersum Warhammera 40,000 – popularnej gry figurkowej, gdzie na polach bitwy ścierają się armie orków, tyranidów, kosmicznych marines czy gwardii imperium. Co już wiemy o projekcie?

Nieoficjalnie: Henry Cavill zagra w Warhammerze 40,000 od Amazona

Cavill jak na razie nie potwierdził swojego uczestnictwa na oficjalnych kanałach, ale pierwsze szczegóły przekazują już anonimowe źródła m.in. The Hollywood Reporter. Jak dowiedzieli się dziennikarze, znany aktor ma być jednocześnie gwiazdą oraz producentem wykonawczym serialu w świecie Warhammera 40,000.

Drugim producentem wykonawczym ma być Vertigo Entertainment, firma z Los Angeles zajmująca się produkcją filmów i seriali (The Ring, The Grudge, The Departed, The Exorcist, Run All Night, The Lego Batman Movie, Death Note). Jak na razie nie znamy nazwisk showrunnerów czy scenarzystów.

Sam Henry Cavill parokrotnie chwalił się już zaś na Instagramie m.in. własnoręcznie pomalowanymi figurkami z gry bitewnej. Nigdy nie ukrywał, że jest fanem mrocznego świata WH 40K.

Amazon bierze się za Warhammera 40,000

A co wiemy na pewno? Jak pisze Reuters, Amazon faktycznie podpisał umowę licencyjną z brytyjskim Games Workshop, właścicielami marki Warhammer 40,000. Firma nie zdradziła jeszcze szczegółów finansowych układu. W swoim oświadczeniu GW mówi jednak o filmie i wielu serialach bazujących na własności intelektualnej należącej do spółki.

– Na razie nie znamy twardych liczb, na te trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać. Nawet bez nich jest to jednak kluczowa informacja, a umowa może być niezwykle intratna dla [Games Workshop] oraz poszerzyć zasięg ich marki. (...) Amazon to idealny partner dla GW – ocenił analityk rynku Peel Hunts.

Najpopularniejsze marki brytyjskiej spółki to dziejący się w fantastycznym świecie przypominającym średniowiecze Warhammer oraz wspomniany Warhammer 40,000 – opisujący ten sam świat, lecz 40 tysięcy lat później.

