Partner zmian w polskiej gospodarce od 35 lat

Trzy i pół dekady polskiej transformacji gospodarczej to czas nie tylko spektakularnych

przemian społecznych, ale też rozwoju instytucji, które odegrały kluczową rolę w budowaniu nowoczesnej gospodarki. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje PKO Bank Polski – największy bank w kraju, instytucja o ponad 100-letniej tradycji, która od 1990 roku konsekwentnie wspiera przedsiębiorców, samorządy i miliony klientów indywidualnych.

Bank na miarę nowych czasów: od transformacji do innowacji

Rok 1989 był momentem przełomowym – Polska rozpoczęła drogę ku gospodarce rynkowej, a bankowość przeszła prawdziwą rewolucję. PKO Bank Polski, będąc jednym z filarów tej zmiany, szybko dostosował się do nowych realiów.

Z instytucji obsługującej głównie klientów indywidualnych, przeobraził się w nowoczesny bank uniwersalny, wspierający zarówno przedsiębiorców, jak i duże inwestycje infrastrukturalne oraz samorządy.

PKO Bank Polski – fundament rozwoju przedsiębiorczości

Od początku lat 90. PKO BP był nie tylko świadkiem, ale i aktywnym uczestnikiem przemian gospodarczych. Wspierał przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju – od mikrofirm po największe polskie i międzynarodowe korporacje. Bank konsekwentnie rozwijał ofertę kredytową, leasingową i faktoringową, odpowiadając na potrzeby nowo powstałych i rosnących firm

Na koniec 2024 roku saldo kredytów, leasingu i faktoringu w Grupie PKO BP wyniosło aż 299,8 mld zł.

To realne wsparcie dla tysięcy przedsiębiorstw, które dzięki finansowaniu mogły inwestować, zatrudniać pracowników i rozwijać działalność na rynkach krajowych i zagranicznych. PKO Bank Polski był także aktywny w obsłudze programów pomocowych, szczególnie w czasie pandemii, umożliwiając firmom korzystanie z subwencji i pożyczek płynnościowych.

Bank nie ograniczał się do klasycznych produktów finansowych. Wspierał także startupy i młode firmy technologiczne, oferując im nie tylko finansowanie, ale również dostęp do wiedzy, narzędzi i mentoringu. Program „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!” oraz pakiet „Innovation Booster” to przykłady inicjatyw, które ułatwiają młodym przedsiębiorcom stawianie pierwszych kroków w biznesie.

Lider finansowania inwestycji i infrastruktury

W ciągu 35 lat PKO BP był kluczowym partnerem w realizacji największych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Finansował rozbudowę dróg, kolei, portów, szpitali, obiektów rekreacyjno-edukacyjnych nowoczesnych obiektów użyteczności publicznej. Przykłady takich przedsięwzięć to m.in. budowa Portu Czystej Energii w Gdańsku, wsparcie dla Kolei Dolnośląskich i Mazowieckich, czy finansowanie nowoczesnych szpitali, jak Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

W 2024 roku bank udzielił samorządom ponad 2,4 mld zł finansowania na inwestycje w transport kolejowy i publiczny.

Dzięki tym środkom mieszkańcy wielu regionów Polski mogą korzystać z nowoczesnych i ekologicznych środków transportu, a samorządy realizować ambitne projekty rozwojowe.

Wspieranie marzeń Polaków o własnym domu

PKO Bank Polski od lat pozostaje liderem rynku kredytów hipotecznych. W ciągu ostatnich 25 lat bank udzielił kredytu na zakup mieszkania 1,9 miliona Polaków. Nowoczesne rozwiązania cyfrowe, takie jak całkowicie cyfrowy proces hipoteczny, umożliwiają klientom szybkie i wygodne uzyskanie finansowania, bez konieczności wizyty w oddziale.

Cyfrowa rewolucja: bank na wyciągnięcie ręki

PKO BP od lat wyznacza standardy cyfrowej bankowości w Polsce i regionie. Aplikacja IKO, aktywowana już ponad 8,6 mln razy i ma ponad 100 funkcji, które ułatwiają załatwianie codziennych spraw użytkownikom w różnym wieku. IKO jest nie tylko najpopularniejszą, ale i najwyżej ocenianą aplikacją bankową w kraju – klienci wystawili jej prawie 1,4 mln ocen ze średnią 4,8/5.

Bank dynamicznie rozwija swoje narzędzia cyfrowe. W aplikacji można korzystać nie tylko z typowych bankowych funkcji – największy polski bank oferuje w niej najszerszy na rynku zakres usług dodatkowych. Można np. opłacić parkowanie, także na ekranie w samochodzie, kupić bilet komunikacji miejskiej, kody, które można wymienić na bilety do kina, kartę podarunkową, subskrypcję popularnych serwisów internetowych. Za pomocą IKO klient może także zweryfikować tożsamość dzwoniącego do niego pracownika PKO Banku Polskiego, czy ukryć stan konta w miejscu publicznym jednym gestem. Klientów wspiera oparty na sztucznej inteligencji Asystent głosowy, któremu można zlecić głosem np. analizę wydatków i oszczędności.

W 2020 roku PKO BP został uznany za lidera cyfrowej bankowości w Europie w rankingu Finnoscore oraz znalazł się w Top 10 najbardziej zaawansowanych cyfrowo banków w Europie według Bain&Company, a aplikacja IKO w badaniu Forrester’s 2024 European Digital Experience Review została wskazana jako jedna z trzech wiodących aplikacji bankowych w Europie.

Innowacje i współpraca ze startupami

PKO Bank Polski aktywnie współpracuje ze środowiskiem startupowym, realizując pilotaże i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w ramach platformy „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!”. Bank przeprowadził ponad 50 pilotaży i wdrożył 25 nowych narzędzi biznesowych, w tym z zakresu cyberbezpieczeństwa, analizy danych i rozpoznawania dokumentów. Współpraca z Politechniką Warszawską i innymi uczelniami pozwala rozwijać projekty badawczo-rozwojowe w dziedzinie AI, blockchain i cyfrowej tożsamości.

PKO BP posiada własny fundusz venture capital – PKO VC, inwestujący w innowacyjne firmy z branży finansowej i technologicznej, co przyczynia się do rozwoju całego ekosystemu innowacji w Polsce.

Transformacja energetyczna i zrównoważony rozwój

Jednym z filarów strategii PKO BP na lata 2025–2027 jest wsparcie transformacji energetycznej i zielonej gospodarki. Bank planuje do końca 2027 roku osiągnąć co najmniej 20-procentowy udział w bankowym finansowaniu transformacji energetycznej kraju, szacowanym na 100 mld zł. W 2024 roku PKO BP udzielił 13,7 mld zł finansowania na projekty OZE, a w portfelu banku znajdują się największe inwestycje w farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, takie jak Baltic Power czy Bałtyk II i III.

Bank aktywnie wspiera dekarbonizację gospodarki, finansując projekty, które przyczyniają się do redukcji emisji CO2. W 2024 roku PKO BP sfinansował 1 GW nowych mocy OZE, co przełożyło się na redukcję emisji o 800 tys. ton CO2 rocznie. Współpraca z KUKE umożliwia bankowi nawet pięciokrotne zwiększenie skali kredytowania inwestycji związanych z zieloną transformacją.

PKO BP – partner samorządów i lider społecznej odpowiedzialności

Bank odgrywa kluczową rolę w finansowaniu projektów samorządowych, wspierając rozwój transportu publicznego, infrastruktury komunalnej i inwestycji ekologicznych. Przykładem jest współfinansowanie budowy Portu Czystej Energii w Gdańsku, nowoczesnej elektrociepłowni odzyskującej energię z odpadów, czy wsparcie dla parków wodnych i szpitali klinicznych.

PKO Bank Polski angażuje się także w edukację finansową i technologiczną, organizując konferencje, hackathony i warsztaty dla studentów, programistów i przedsiębiorców. Bank wspiera projekty edukacyjne, takie jak „Szkoła z klasą”, oraz rozwija narzędzia ułatwiające klientom zarządzanie finansami i bezpieczeństwem cyfrowym.

Stabilność, skala i rekordowa kapitalizacja

W 2025 roku PKO Bank Polski przekroczył pułap 100 miliardów złotych kapitalizacji giełdowej, stając się najcenniejszą spółką w historii polskiej giełdy. Na koniec I kwartału 2025 roku bank posiadał 531 mld zł aktywów i obsługiwał 12,2 mln klientów. Każdego dnia realizuje około miliona przelewów, a 75% Polaków ma do oddziału PKO BP mniej niż 5 km z domu.

W 2024 roku bank odprowadził do budżetu państwa 4 miliardy złotych podatków, wspierając rozwój kraju i finansowanie kluczowych inwestycji.

Patrząc w przyszłość: cyfryzacja, zielona gospodarka, odporność

PKO Bank Polski nie spoczywa na laurach. W kolejnych latach bank zamierza kontynuować cyfrową transformację, rozwijać ofertę dla przedsiębiorców i klientów indywidualnych oraz aktywnie wspierać zieloną gospodarkę i innowacje. Plan transformacji zakłada m.in. wsparcie termomodernizacji budynków, finansowanie elektromobilności i rozwój cyfrowych usług dla klientów indywidualnych i biznesowych.

Bank dąży do tego, by być partnerem zmian – nie tylko finansując inwestycje, ale także edukując, inspirując i dostarczając narzędzi do budowania nowoczesnej, odpornej gospodarki. Jak podkreśla Ludmiła Falak-Cyniak, PKO BP to nie tylko bank – to partner zmian, który od 35 lat aktywnie współtworzy sukces polskiej transformacji.