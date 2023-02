Google Bard AI popełnił błąd na wizji. Spółka straciła 100 miliardów dolarów

Google dopiero co przystąpiło do wyścigu chatbotów z AI, a już zaliczyło potknięcie. Jedna z reklam nowego produktu mocno zaniepokoiła inwestorów, co spowodowało rynkową panikę.

Google Bard AI się myli – inwestorzy wyprzedają akcję spółki

Wszystko zaczęło się od niewinnego materiału na Twitterze. Oficjalne konto Google prezentuje w nim zalety dopiero co ogłoszonego projektu czatbota Bard AI. Użytkownik pyta program, co może powiedzieć dziewięciolatkowi o teleskopie Jamesa Webba.

Maszyna zaserwowała osobie dwa prawdziwie fakty i jeden fałszywy. Bard stwierdził, że teleskop jako pierwszy w historii wykrył tzw. egzoplanetę, czyli planetę znajdującą się w układzie z gwiazdą inną niż Słońce.

Tymczasem astronomowie szybko wskazali, że jest to fałszywa informacja. Pierwszą planetę pozasłoneczną wykrył bowiem europejski Very Large Telescope (VLT), co miało miejsce w odległym 2004 roku. Teleskop Webba wystrzelono zaś na orbitę dopiero w grudniu 2021 roku.

„Czemu nie sprawdziliście tego przed opublikowaniem? Jeśli użyjecie wyszukiwarki Google, zobaczycie, że Bard popełnia błędy. Sorbujcie wpisać 'kiedy wykonano pierwsze zdjęcie egzoplanety'” – zachęca astronom Chris Harrison z uniwersytetu w Newcastle.

"Skalowalna dezinformacja. Pierniczenie jako usługa” – dodaje znany amerykański programista i innowator Grady Booch.

twitter

Google w opałach na giełdzie

Ogromna wpadka w sieci i niespełniająca oczekiwań inwestorów prezentacja o wprowadzeniu Bard AI do usług firmy Google zaowocowało tragicznym wręcz dniem na giełdzie. Na środowym zamknięciu akcje Alphabet – spółki matki Google – spadły o przeszło 7 procent. Oznacza to, że z wyceny firmy zniknęło przeszło 100 miliardów dolarów.

Czytaj też:

Koniec muzyki, jaką znamy? Google zaprezentowało nowe narzędzieCzytaj też:

„Nowa era wyszukiwania”. Microsoft ogłasza ChatGPT w Bing i Edge