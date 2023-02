„Nowa era wyszukiwania”. Microsoft ogłasza ChatGPT w Bing i Edge

Firma Microsoft ogłosiła nowości AI w wyszukiwarce sieciowej Bing oraz przeglądarce internetowej MS Edge. Podczas spotkania w siedzibie firmy w Redmond w stanie Waszyngton wypowiadały się najważniejsze osoby w firmie, w tym prezes Microsoftu Satya Nadella.

Microsoft ogłasza nowości AI w Bing i Edge – ChatGPT w produktach firmy

– To nowa era wyszukiwania. Ten wyścig rozpoczyna się dziś i zamierzamy w nim sprintować. Co najważniejsze, chcemy mieć dużo frajdy wprowadzając kolejne innowacje do wyszukiwania w sieci. To już najwyższy czas – powiedział cytowany przez dziennikarzy The Verge Nadella.

Amerykańska firma ogłosiła, że rozpoczęła już zapisy na listę testerów nowego Binga i Edge'a. Na razie nowe usługi AI będą mogli sprawdzić tylko nieliczni, ale stopniowo firma dopuści do nowości coraz więcej użytkowników.

Co potrafi ChatGPT w Bing i Microsoft Edge?

Nowe funkcje Binga i Edge to m.in. pasek asystenta AI umieszczony z prawej strony witryny z wynikami. Podczas prezentacji wyszukiwarkę zapytano o trzydaniowy obiad dla wegetarian z deserem czekoladowym. Po lewej widoczne były klasyczne wyniki szukania, a po prawej konwersacja z AI. ChatGPT sam zasugerował wyniki i nawet pożyczył wyszukującemu udanego spotkania.

W przeglądarce Edge pojawić się zaś mają dwie funkcje – czatowania oraz tworzenia. Pierwsza ma polegać na skanowaniu stron internetowych przez AI, które następnie odpowie na zadane pytania w formie Q&A bądź naturalnej konwersacji. Szczególnie interesująca jest jednak druga opcja, która ma pozwalać na przykład na automatyczne napisanie maila na zadany temat lub innej treści.

Czytaj też:

Google ma własny ChatGPT. Bard stanie się rywalem popularnego AICzytaj też:

Historia sukcesu Billa Gatesa. Rzucił Harvard, a potem Microsoft