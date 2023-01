ChatGPT ma być konkurencją dla Googla. Microsoft sięga po sztuczną inteligencję

Microsoft przygotowuje wyszukiwarkę Bing do wprowadzenia systemu czatbota ChatGPT od OpenAI. Gigant z Redmond wierzy, że zupełnie nowe podejście do pomocy internautom może być przełomem, który zachęci ich do rezygnacji z używania Google'a na rzecz alternatywy Microsoftu.

Bing wprowadzi chatbota AI ChatGPT?

Plany MS zdradziło anonimowe źródło agencji Bloomberg. Według informatora firma ma przygotowywać się do wprowadzenia nowych funkcji wyszukiwarki Bing na przestrzeni paru kolejnych miesięcy, choć harmonogram może jeszcze ulec zmianie.

Korporacja liczy, że sztuczna inteligencja zapewni użytkownikom bardziej konwersacyjne i uzależnione od kontekstu odpowiedzi na ich pytania, zamiast po prostu serwować im ścianę linków na podstawie zadanych słów kluczowych.

Wewnętrzne testy czatbota ChatGPT mają trwać w Microsofcie już od paru miesięcy. Firma ma obecnie oceniać, jak celne są odpowiedzi AI w kontekście wyszukiwarki oraz ile musi potrwać przystosowywanie narzędzia do wprowadzenia w system Bing.

ChatGPT – OpenAI tworzy kontrowersyjne narzędzie

ChatGPT stał się niezwykle popularny w listopadzie, gdy laboratorium badawcze OpenAI wypuściła narzędzie do powszechnego użytku internautów. Sieć szybko zalała fala konwersacji ze sztuczną inteligencją – użytkownicy testowali jej możliwości i granice lub po prostu bawili się narzędziem.

Sztuczna inteligencja wzbudziła już jednak kilka kontrowersji. Może na przykład napisać „ludzko brzmiące” rozprawki szkolne, prezentować fake newsy jako fakty, a nawet pisać programy komputerowe, w tym opracowywać szkodliwe oprogramowanie.

Szef OpenAI Sam Altman zaznaczył zaś na Twitterze, że ChatGPT jest obecnie „ekstremalnie ograniczonym” narzędziem, a „poleganie na tej technologii do czegokolwiek ważnego jest obecnie błędem”.

