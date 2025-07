Polish Women Chamber of Commerce – polska odpowiedź na globalne wyzwania kobiet w biznesie – jesteśmy siłą

160 firm, globalna sieć, lobbing. Kobiety tworzą własną izbę gospodarczą

Ambicje duże, skala globalna. W ubiegłą sobotę odbyła się inauguracja Polish Women Chamber of Commerce – pierwszej w Europie izby gospodarczej reprezentującej interesy kobiet w biznesie.

– Nie jesteśmy klubem towarzyskim. Jesteśmy instytucją gospodarczą z misją społeczną, opartą na współpracy i pomocy. Zarabiamy pieniądze i chcemy mieć realny wpływ na kształt polskiej i światowej gospodarki – deklarowały uczestniczki sobotniego spotkania w warszawskim Airport Hotel Okęcie. Właśnie tam odbyła się oficjalna inauguracja Polish Women Chamber of Commerce – pierwszej w Europie izby gospodarczej dedykowanej przedsiębiorczym kobietom. PWCC nie zamierza stać z boku ani mówić o gospodarce z perspektywy gościa. Kobiety biorą sprawy we własne ręce.

Polish Women Chamber of Commerce to pełnoprawna, publiczno-prawna instytucja gospodarcza, do której należy obecnie 160 aktywnych przedsiębiorstw – od mikroprzedsiębiorstw po duże firmy – reprezentujących szerokie spektrum działalności. Wśród nich znajdują się firmy z obszaru finansów i rachunkowości, IT, nowych technologii, nieruchomości, e-commerce i handlu, edukacji, branży beauty, rozrywki, przemysłu oraz produkcji. Skład różnorodny, ale cel wspólny: tworzyć przestrzeń, w której kobiety mają wpływ na rzeczywistość gospodarczą – własną, ale też i te, która dotyczy całego kraju.

– Izba działa na styku biznesu, dyplomacji, technologii i legislacji. Jej misją jest tworzenie zrównoważonego, innowacyjnego i wspierającego środowiska dla kobiet prowadzących działalność gospodarczą. Działa w trzech strategicznych departamentach: Future Skills & Tech 5.0, Dialogu i Rozwoju Relacji oraz Prawnym i Spraw Instytucjonalnych. Tworzymy silną społeczność, która opiera się na wymianie biznesowej i doradczej oraz na kształtowaniu biznesu i szeroko rozumianego otoczenia biznesowego. Kierujemy się zasadą, że usługi wymiany między członkiniami odbywają się na zasadzie monetyzacji. Równie ważna jest tu zarówno sfera mentalna, jak i aspekty ekonomiczne – wyjaśnia Beata Krzewińska, Przewodnicząca Rady Polish Women Chamber of Commerce.

PWCC od początku stawia na międzynarodowy zasięg. Izba już działa w strukturach globalnych i posiada formalne przedstawicielstwo w Wielkiej Brytanii (UK & Ireland). Jednocześnie buduje ogólnopolską i międzynarodową sieć ambasadorek i liderek biznesu, które pomagają wprowadzać polskie firmy na rynki zagraniczne. Do PWCC należą przedsiębiorczynie z Europy, Ameryki Północnej, Bliskiego Wschodu i Azji. Pierwszym dużym krokiem na mapie globalnych działań było podpisanie porozumienia o współpracy z amerykańskim stanem Nevada.

– Już w pierwszym miesiącu, po zarejestrowaniu naszej izby, podpisałyśmy porozumienie partnerskie z bliźniaczą izbą gospodarczą, zrzeszającą inne izby na terenie Stanów Zjednoczonych. Organizacja Visionaries NV z siedzibą w Las Vegas działa przy Black Fire Innovation Center, a to jeden z najważniejszych hubów innowacji i przedsiębiorczości na zachodnim wybrzeżu USA. Rynek amerykański traktujemy jako pierwszy przystanek do globalnej działalności naszych członkiń – mówi Joanna Parzuchowska, Wiceprezydentka Polish Women Chamber of Commerce.

Visionaries NV to parasolowa organizacja, która skupia izby gospodarcze z całych Stanów Zjednoczonych. Porozumienie z nią oznacza dla polskich przedsiębiorczyń oczywiście prestiż, ale chodzi przede wszystkim o konkretne szanse rozwoju i ekspansji. Pierwsze kontakty już zostały nawiązane. – Odbyło się już pierwsze spotkanie z kobietami po tamtej stronie. Dopiero startujemy, ale mamy już wiele tematów do współpracy. Poszczególne członkinie izby nawiązały relacje i planują współpracę – podkreśla Parzuchowska. I to dopiero początek.

PWCC nie aspiruje do bycia organizacją jedynie wspierającą kobiecy biznes z boku. Chce być jego realnym architektem. Czyli: budować sieci powiązań, reprezentować interesy swoich członkiń i tworzyć nowe modele działania, także na poziomie systemowym. Stąd w najbliższym czasie Izba rozpocznie oficjalną działalność lobbingową w Polsce.

– Po formalnym wpisie Izby do rejestru przedsiębiorców, zarejestrujemy się na oficjalnej liście lobbystów przy Ministerstwie, aby reprezentować interesy kobiet w gospodarce i zabiegać o konkretne rozwiązania systemowe sprzyjające równości, innowacyjności i przedsiębiorczości – zapowiada Joanna Parzuchowska. Chodzi o stworzenie długofalowych mechanizmów wspierających kobiety w prowadzeniu działalności i aktywnym uczestnictwie w życiu gospodarczym.

W planach są także regionalne działania na szeroką skalę.

– Od września do listopada tego roku planujemy zrealizować w każdym województwie serię regionalnych konferencji biznesowych dla przedsiębiorczyń i inwestorów. Wydarzenia te będą poświęcone między innymi pozyskiwaniu finansowania i dotacji, zarządzaniu projektami i zespołami, skutecznemu inwestowaniu i rozwojowi regionalnemu. Zwieńczeniem każdej konferencji będzie inicjatywa powołania regionalnej rady gospodarczej, którą deklarujemy współtworzyć. Izba jest także na etapie budowania Rady Programowej składającej się z naukowczyń oraz Gremium Ambasadorek Honorowych, do którego zaprosimy Ambasadorki państw zagranicznych i kobiety wybitnie zasłużone – wymienia Mitro. Na realizację tej wizji składa się konkretny plan, który wdrażany z precyzją, ma przełożyć się na praktyczne mechanizmy wspierające przedsiębiorczość kobiet.

Skalę i wagę inicjatywy dostrzegają najważniejsze polskie instytucje gospodarcze.

– Zobaczyłem dziś ogromny potencjał i siłę. To inicjatywa mająca na celu integrowanie środowiska aktywnych kobiet nastawionych na sukces i posiadających wizję tego, co chcą w życiu robić. Sukces nie mierzony zerami po jedynce na koncie, ale sukces wynikający z tego, co kobiety sobą reprezentują: kompetencje, mądrość, odwagę i skuteczność w prowadzeniu biznesu oraz w życiu. Polish Women Chamber of Commerce integruje środowiska kobiece w ramach jednej dedykowanej sprawom świadomego, mądrego, nie efektownego, a efektywnego, światowego biznesu – mówił podczas inauguracji Andrzej Szumowski, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej.

PWCC jeśli chodzi o strukturę i aktywność, jest przykładem nowego myślenia o gospodarce; już nie stare, hierarchiczne schematy, ale współpraca, sieciowość i odpowiedzialność. Kobiety, które tworzą Izbę, nie czekają, aż ktoś pozwoli im zabrać głos. Tworzą własne kanały wpływu. I mówią o tym głośno: – Jesteśmy tu po to, żeby mieć wpływ. Globalny.

