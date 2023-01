Historia sukcesu Billa Gatesa. Rzucił Harvard, a potem Microsoft

Bill Gates jest niezwykle zasłużonym przedsiębiorcą, który jest też uniwersalnie rozpoznawalny prawie na całym świecie. Biznesmen stał się chodzącym przykładem pracowitości, innowacyjności i jest jedną z pierwszych osób, która przychodzi nam na myśl jako „człowiek sukcesu”.

W tym artykule postaramy się przybliżyć wam życie, historię sukcesów biznesowych oraz ciekawe fakty o Billu Gatesie.

Bill Gates – kto to?

Mimo jego powszechnej sławy i tak warto przedstawić Billa Gatesa w pigułce. Przedsiębiorca, miliarder i filantrop jest najbardziej znany jako współzałożyciel firmy Microsoft i jeden z twórców sukcesu systemów operacyjnych MS-DOS, a potem Windows.

Od paru dekad znajduje się też w czołówce najbogatszych ludzi świata, choć obecnie nie pełni już aktywnej roli menedżerskiej w prowadzeniu giganta z Redmond. Co ciekawe, ważne decyzje firmy nadal bywają z nim konsultowane.

Zanim zagłębimy się w życie i dorobek Billa Gatesa, warto poznać parę podstawowych informacji o nim.

Bill Gates – wzrost, wiek, dzieci

pełne imię: William Henry „Bill” Gates III;

wzrost: 178 cm;

wiek: 67 lat, urodzony 28 października 1955 r.;

rodzice: William H. Gates Senior, Mary Maxwell Gates;

rodzeństwo: dwie siostry – Kristianne „Kristi” Gates (starsza) i Elizabeth „Libby” Gates (młodsza);

pochodzenie: Seattle, Waszyngton, USA;

żona: Melinda Gates (1994-2021), rozwiedziony;

dzieci: trójka – Jennifer, Rory i Phoebe Gates;

Hobby Billa Gatesa to m.in. tenis, golf czy nieco nietypowy pickleball. Biznesmen kocha też czytać. W 2022 r. wskazał, że jego 5 ulubionych książek to:

Stranger in a Strange Land, Robert Heinlein;

Surrender, Bono;

Team of Rivals, Doris Kearns Goodwin;

The Inner Game of Tennis, Timothy Gallwey;

Mendeleyev’s Dream, Paul Strathern.

Majątek Billa Gatesa

Czy Bill Gates jest najbogatszym człowiekiem świata? Jego majątek jest znaczny – biznesmen należy w końcu do grona miliarderów. Powszechnie znany ze swoich sukcesów przedsiębiorca od wielu lat nie zajmuje jednak pierwszego miejsca na liście najbogatszych.

Miał jednak całkiem długi okres, kiedy znajdował się na samym szczycie top listy najzamożniejszych biznesmenów na Ziemi. Od 1995 do 2017 roku był najbogatszym człowiekiem świata według magazynu Forbes (2010 i 2013 rok to wyjątki). W październiku 2017 roku wielkim echem odbiła się jednak zmiana na podium najbogatszych osób. Wtedy CEO Amazona Jeff Bezos z majątkiem rzędu 90,6 mld dolarów oficjalnie przerósł Gatesa, wartego w tamtym momencie 89,9 mld dolarów.

Ile pieniędzy ma Bill Gates obecnie? Z danych Bloomberg Billionaires Index wynika, że w styczniu 2023 roku majątek Billa Gatesa wynosi 111 mld dolarów. Daje mu to szóste miejsce na liście najbogatszych ludzi świata – za inwestorem Warrenem Buffetem, a przed Larrym Ellisonem, CEO spółki Oracle.

Według szacunków ekspertów Bloomberga, jego majątek składa się głównie z aktywów zarządzanych przez należącą do biznesmena firmę Cascade Investment. Portfolio spółki warte jest ponad 35 mld dolarów. Gates nadal ma też ponad 1 proc. udziałów w firmie Microsoft, które warte są ok. 20 mld dolarów. Miliarder posiada też nieruchomości i przedmioty kolekcjonerskie. W garażu ma zaś kilka samochodów marki Porche.

Dom Billa Gatesa

Bill Gates jest też właścicielem dość znanej posiadłości Xanadu 2.0, która znajduje się w Seattle. Jej nazwa to odniesienie do Xanadu – fikcyjnej posiadłości z filmu Citizen Kane. Gates kupił działkę w 1988 roku, a budowa jego wymarzonego domu zajęła aż 7 lat i pochłonęła ponad 63 miliony dolarów. Szacunkowa wartość przekracza zaś 127 milionów dolarów (stan na 2017 rok).

Rezydencja o powierzchni 6 100 metrów kwadratowych znajduje się przy brzegu jeziora Waszyngton w Medinie. W domu Gatesa znajdziemy m.in. ogromną bibliotekę z kopułowatym dachem i oculusem, osiemnastometrowy basen z podwodnymi głośnikami, siłownie o powierzchni przeszło 230 metrów kw., aż sześć kuchni i blisko 100-metrową jadalnię. Na terenach zielonych znany miliarder kazał zaś stworzyć sztuczny strumień, w którym podobno pełno jest dzikich łososi i pstrągów.

Cała posiadłość wyposażona jest w system serwerowy, a goście dostają specjalne identyfikatory w formie przypinki. Dzięki nim systemy mogą ich rozpoznać. Odwiedzający uzyskują tak dostęp do pokoi, a także mogą dostosować do swoich upodobań oświetlenie, muzykę czy klimatyzację.

Dzieciństwo Billa Gatesa

Bill Gates urodził się w 1955 roku, w dość bogatej rodzinie. William H. Gates Sr. był poważanym prawnikiem, a Mary Maxwell Gates – bizneswoman zasiadającą w zarządach m.in. First Interstate Bank czy organizacji United Way of America.

Od młodych lat Bill Gates wykazywał talent w matematyce i naukach ścisłych. Miał jednak pewne problemy w szkole – był mały jak na swój wiek i dokuczano mu z tego powodu. Rodzice chcieli, by Gates został prawnikiem. W domu Gatesów „zawsze była nagroda za zwycięstwo i kara za przegraną” – wspominał atmosferę jeden z gości rodziny.

W wieku 13 lat Gates zaczął uczęszczać do prestiżowego prywatnego liceum Lakeside School w Seattle. To tam napisał swój pierwszy program komputerowy – prostą wersję gry w kółko i krzyżyk w języku BASIC, przeznaczoną na komputer General Electric. Bill Gates, Paul Allen (późniejszy współzałożyciel firmy Microsoft), Ric Weiland i Kent Evans założyli w szkole Lakeside Programmers Club, w celu zarobienia pieniędzy na swoich umiejętnościach kodowania.

Klub powstał po przyłapaniu ich na myszkowaniu w oprogramowaniu firmy Computer Center Corporation, która udostępniała ich liceum sprzęt zdalnego dostępu Teletype i subskrypcję na czas używania komputera. Chłopcy wykorzystali bugi programu systemowego, by wydłużyć sobie dostęp do urządzenia. Po założeniu klubu LPC zaoferowali, że w zamian za dostęp znajdą i poprawią dalsze pomyłki w kodzie firmy CCC.

Gates był też odpowiedzialny m.in. za stworzenie szkolnego systemu komputerowego, tworzącego harmonogramy dla poszczególnych klas Lakeside School.

Bill Gates – wykształcenie

Czy Bill Gates zdał maturę? Oczywiście, a z jego wynikiem wiąże się nawet pewna legenda. Jak głoszą niektóre źródła, Gates miał uzyskać 1590 na 1600 punktów podczas egzaminów SAT (amerykański odpowiednik matury, który nieobowiązkowo zdaje się przed rekrutacją na studia). Krajowa średnia SAT to zaś jedynie ok. 1000 punktów. Sam Bill Gates nigdy jednak nie przyznał się do tego faktu, a inne źródła podają tę informację w wątpliwość.

Tak czy inaczej, jesienią 1973 roku Bill Gates został zaakceptowany do Uniwersytetu Harvarda. Gates jak główny przedmiot wybrał prawo (tak, jak chcieli rodzice), ale swój czas i uwagę poświęcał przedmiotom matematycznym oraz dotyczącym programowania. To właśnie na Harvardzie Gates poznał Stevena Ballmera, początkowo kolegę ze studiów, który z czasem stał się jedną z kluczowych osób w Microsofcie.

Cele Billa Gatesa w końcu rozminęły się jednak z uczelnią. Na uniwersytecie wytrzymał dwa lata, po czym wstrzymał naukę na rzecz biznesu i... nigdy nie wrócił. Ballmer pozostał zaś na uczelni i zakończył edukację z dyplomem magna cum laude, przeznaczonym dla ok. 15 proc. najlepszych absolwentów.

Bill Gates – założyciel Microsoftu

Za twórców sukcesu Microsoftu uznaje się Billa Gatesa i Paula Allena, którzy założyli przedsiębiorstwo w 1975 roku. Pierwsze biuro firmy mieściło się w Albuquerque w stanie Nowy Meksyk. Początkowa nazwa brzmiała właściwie „Micro-Soft”, od mikrokomputerów i software'u, czyli oprogramowania. Założyciele zrezygnowali z myślnika już po około roku działalności i w końcówce 1976 roku oficjalnie zarejestrowali nazwę Microsoft.

Początkowo firma bazowała na kontraktach dla Micro Instrumentation and Telemetry Systems (MITS). Pod koniec 1976 roku przychody wynosiły 16,5 tys. dolarów. Gates wspominał potem, że przez pierwsze pięć lat istnienia firmy personalnie sprawdzał i poprawiał każdą linijkę kodu napisaną w Microsofcie.

Przełom dla firmy nadszedł w 1980 roku. W połowie roku do firmy dołączył Steve Ballmer, a jeszcze w tym samym roku Bill Gates stał się prezesem Microsoftu. Matka Gatesa wspomniała zaś o firmie syna znajomemu. Był nim John Opel, szef firmy IBM, który właśnie poszukiwał systemu operacyjnego do nadchodzącego komputera IBM PC.

Gates i Allen zaproponowali wykorzystanie systemu 86-DOS od firmy Seattle Computer Products. Microsoft wykupił ekskluzywną licencję na dostęp, a potem przejął pełne prawa do oprogramowania SCP. Firma dostosowała system operacyjny do IBM PC, dostarczając system PC DOS za jednorazową opłatą w wysokości 50 tys. dolarów.

Microsoft nie sprzedał jednak IBM praw do oprogramowania, trafnie sądząc, że inni producenci komputerów także będą potrzebować systemu operacyjnego dla swoich nowych urządzeń. PC DOS stał się de facto standardem na rynku komputerowym, a Microsoft zaczął sprzedawać go pod nazwą MS-DOS dla producentów innych niż IBM.

MS DOS to skrótowa nazwa oprogramowania, pochodząca od Microsoft Disk Operating System.

Jak Bill Gates osiągnął sukces?

Bill Gates jest jednym ze zwycięzców okresu boomu komputerowego, czyli dynamicznego rozwoju branży informatycznej w końcówce XX wieku. To właśnie przewidująca natura Gatesa i spojrzenie w przyszłość sektora PC spowodowało, że na sukcesie MS-DOS Microsoft stał się jednym z największych graczy na szybko rosnącym rynku.

MS-DOS był ogromnym hitem i już w 1983 roku sprzedaż Microsoftu wyniosła ponad 55 milionów dolarów. Do początku lat 90. DOS sprzedał się zaś w ponad 100 milionach kopii i pokonał wszystkich rywali na rynku systemów operacyjnych, stając się ogólnie przyjętym standardem.

Gates wiedział też, jak kuć żelazo, póki gorące. Rozwijał sukcesy biznesowe, budując na ich fundamencie nowe produkty. W listopadzie 1985 Microsoft z dumą ogłosił premierę oprogramowania Windows 1.0. Była to nakładka graficzna na system MS-DOS, oferująca użytkownikom dostęp do funkcji komputera w bardzo przyjazny sposób i rzucający rękawicę systemowi graficznemu Apple Macintosh.

Następnie w 1989 roku firma Microsoft weszła na nowy rynek, oferując kompleksowy pakiet biurowy Microsoft Office. Już wtedy znajdowały się w nim takie programy jak opracowany przez MS już wcześniej edytor tekstu Word czy program do obsługi arkuszy kalkulacyjnych Excel. Oba są rozwijanie po dziś dzień.

W 1990 roku hitem rynkowym stał się zaś Windows 3.0. Już w 1993 roku system operacyjny i jego kolejne wersje (NT, 3.1) sprzedawały się z prędkością miliona kopii miesięcznie, a blisko 90 proc. komputerów na rynku używało systemu Microsoftu.

W 1995 r. spółka zaprezentowała zaś światu kolejny produkt, który z czasem zdominował rozwijający się rynek internetowy – przeglądarkę Internet Explorer. W 2001 r. firma weszła zaś w branżę gier wideo z konsolą Xbox.

Już od czasów MS-DOS Microsoft stawiał też na agresywny, często przełomowy marketing. Microsoft Word był przykład pierwszym programem w historii, który był rozdawany w prasie. Wersje demonstracyjne oprogramowania trafiły do czytelników listopadowego wydania magazynu PC World z 1983 roku.

Bill Gates przez wiele dekad opierał się na strategii stałego rozwijania portfolio produktów i wchodzenia na nowe rynki. Kolejnym krokiem było dążenię do zostania podstawowym produktem na rynku w oczach konsumentów (jak komputer to z Windowsem, jak pisać to w Wordzie). Po osiągnięciu dominującej pozycji Gates zaciekle jej zaś bronił, starając się pozostać o krok przed konkurencją.

Kiedy Bill Gates odszedł z Microsoftu?

Bill Gates oddał stery firmy Microsoft w 2000 roku. Nominował wtedy na stanowisko CEO Steve'a Ballmera, który przewodził korporacji do 2014 roku. Gates pozostawał odpowiedzialny za techniczne sprawy Microsoftu jeszcze przez parę lat.

W połowie 2006 ogłosił swoje odejście z aktywnej roli w firmie, choć proces przekazania obowiązków dwóm następcom – Ray'owi Ozzie i Craigowi Mundie – zajął jeszcze dwa lata. Gates oficjalnie zakończył codzienną pracę w Microsofcie 27 czerwca 2008 roku. Podanym powodem odejścia była chęć skupienia się na filantropii.

W 2014 roku miliarder przestał zaś piastować stanowisko przewodniczącego zarządu (chairman) firmy, a w 2020 roku zrezygnował z pozostałych pozycji w zarządzie Microsoftu.

Bill & Melinda Gates Foundation – filantropia Billa Gatesa

Obecnie Gates zajmuje się głównie działalnością filantropijną. Znany bogacz ma długą historię w tej dziedzinie, w formie działającej od dekad Gates Foundation. Jak wspomina Gates, został personalnie zainspirowany działaniami osób takich jak Andrew Carnegie czy John D. Rockefeller. Bill Gates wraz z ojcem wielokrotnie odwiedzali też Davida Rockefellera, którego podejście Gates także cytuje jako inspirację do filantropii.

Pierwsza fundacja pod nazwą William H. Gates Foundation powstała z datku akcji Microsoft jeszcze w 1994 roku. W 2000 roku Bill i Melinda Gates jako małżeństwo postanowili połączyć trzy różne fundacje kontrolowane przez rodzinę, tworząc jedną Bill & Melinda Gates Foundation. Gates zdecydował się wtedy na dalszy datek 5 miliardów dolarów w akcjach firmy Microsoft.

W 2013 r. Bill & Melinda Gates Foundation została ogłoszona „najbogatszą fundacją na świecie”, z aktywami wartymi przeszło 34,6 miliardów dolarów. Z datków organizacji powstało m.in. Gates Center for Computer Science na Carnegie Mellon University w Pittsburghu. Fundacja zajmuje się również stypendiami naukowymi dla osób z biedniejszych rodzin czy mniejszości.

Bill & Melinda Gates Foundation ma obecnie 5 programów: Global Development Division, Global Health Division, United States Division, and Global Policy & Advocacy Division.

Oddział Global Health zajmuje się między innymi walką z AIDS, malarią i polio oraz wspieraniem opracowywania nowych szczepionek. Gates był też aktywny podczas pandemii COVID-19 i przekazał liczne środki na walkę z globalną epidemią koronawirusa. Oddział Global Development pracuje zaś nad wieloma programami dot. dostępu do wody czy środków higieny. Zespół ds. agrokultury pracuje zaś m.in. nad opracowaniem ulepszonego genetycznie złotego ryżu.

Bill Gates cały czas aktywnie wspiera też z funduszu personalnie wybrane organizacje non-profit. Już samo wspomnienie przez Gatesa staje się dla danej organizacji wielką szansą. Ostatnio głośne stało się na przykład publiczne wsparcie dla organizacji Grassroot Soccer, która zajmuje się edukacją zdrowotną mieszkańców Afryki, wykorzystując zamiłowanie uczestników do piłki nożnej. „You don’t need to be a big soccer fan to recognize why it’s called 'the beautiful game'” – podsumował Gates na Twitterze.

W 2022 r. Bill & Melinda Gates Foundation zobowiązało się do podwyższenia wydatków z obecnych 6 miliardów rocznie do 9 miliardów do 2026 roku.

Bill Gates – The Giving Pledge

Jedną z najważniejszych dla każdego miliardera spraw jest to, co stanie się z pieniędzmi zebranymi w ciągu jego życia, gdy odejdzie.

W 2010 roku miliarderzy Bill Gates i Warren Buffett zaprezentowali światu program zwany The Giving Pledge. Idea twórców to akcja skierowana do bardzo bogatych osób, mająca na celu skłonić je do rozdania swojego majątku – stopniowo bądź po śmierci. Podpisujący zobowiązują się rozdać „większość” swojego majątku na cele charytatywne. W przypadku Billa Gatesa jest to 95 procent.

Obecnie na liście figuruje już ponad 230 miliarderów. Do inicjatywy dołączyły już takie sławy jak Elon Musk, George Lucas, Barron Hilton, David Rockefeller czy Mark Zuckerberg.

Czym zajmuje się Bill Gates teraz?

Od 2008 roku Bill Gates „na pełen etat” zajmuje się sprawami fundacji Bill & Melinda Gates Foundation – czytamy na oficjalnej stronie organizacji. Poza filantropią Gates jest też jednak zaangażowany w wiele innych projektów biznesowych i startupów, często bliskich jego sercu. Są to m.in. firmy i inicjatywy zajmujące się zagadnieniami ochrony środowiska, walki z chorobami, generacji czystej energii, rolnictwa i pomocy krajom rozwijającym się.

Bill Gates jest też zaangażowany w działanie Gates Ventures (od założenia w 2008 r. do 2018 r. pod nazwą bgC3). To firma złożona z prywatnych pracowników Billa Gatesa, think tank oraz organizacja obsługująca portfolio inwestycji w firmy technologiczne Gatesa. Kolejną personalną firmą inwestycyjną miliardera jest Cascade Investment.

To właśnie przez Cascade Gates posiada m.in. 71 proc. udziałów w sieci hoteli Four Seasons Hotels and Resorts, 37 proc. firmy zajmującej się oczyszczaniem odpadów Republic Services czy 25 proc. akcji firmy Ecolab, oferującej rozwiązania puryfikacji wody.

Jednym z dużych zainteresowań miliardera są innowacje w generacji zielonej energii i inne sprawy środowiskowe. W 2006 roku stał się współzałożycielem TerraPower, firmy opracowującej reaktory nuklearne mające pomóc w kryzysie klimatycznym. W 2009 r. wspomógł kapitałem firmę zielonej energii Carbon Engineering. W 2015 r. Gates założył Breakthrough Energy – sieć kilku organizacji mających na celu akceleracje przejścia na zieloną energię i redukcje śladu węglowego.

Kolejnym konikiem Gatesa jest... rolnictwo i nowe, ekologiczne formy jedzenia. Miliarder inwestuje w ziemię uprawną i jest jej największym prywatnym posiadaczem w USA. Przez ostatnie 10 lat zakupił blisko 270 000 akrów ziemi, w przeliczeniu ok. 109 265 hektarów. Nie jest jednak prawdą, że posiada „większość” ziemi w Stanach, bo w kraju jest aż 900 milionów akrów upraw.

Sławna była też inwestycja miliardera w Impossible Foods, firmę pracującą nad roślinnymi zamiennikami mięsa, którą Gates wspierał funduszami w okresie przynajmniej od 2014 do 2017 roku. Miliarder zainwestował też w Eat Just (wcześniej Hampton Creek Foods), firmę tworzącą zamienniki jaj kurzych

W najnowszej książce Gatesa – „How to Avoid a Climate Disaster” – bogacz przekonuje też, że bogate kraje Zachodu powinny w pełni przerzucić się na mięso tworzone w laboratorium.

