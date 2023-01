Microsoft zwalnia na potęgę. Dalsze kłopoty branży tech

Anonimowe źródło Sky News potwierdziło, że najprawdopodobniej jeszcze dziś Microsoft ogłosi dużą falę zwolnień. To kolejna duża firma technologiczna, która zaczyna mocno odczuwać obecną sytuację rynkową.

Microsoft zwolni tysiące pracowników przed ogłoszeniem wyników finansowych

Microsoft planuje zwolnić ok. 5 procent kadry. Przy obecnym zatrudnieniu na poziomie 220 000 osób oznacza to, że ze stanowiskami pożegna się nawet ponad 10 000 osób – wylicza informator Sky.

Bliskie korporacji źródło serwisu The Verge precyzują zaś, że zwolnienia najpewniej zostaną ogłoszone jeszcze w środę 18 stycznia. Firma ma chcieć zakończyć sprawę jeszcze przed ogłoszeniem kwartalnych wyników finansowych, co zaplanowane jest obecnie na 24 stycznia.

Niezależnie agencja Bloomberg podaje, że zwolnienia dotkną nawet oddziałów inżynieryjnych Microsoftu. Zwolnienia mają być też „znacznie większe” niż 1-proc. redukcja kadry przeprowadzona w firmie w 2022 roku.

– Następne dwa lata najpewniej będą dużym wyzwaniem. Przyspieszyliśmy w czasie pandemii COVID-19, ale teraz obserwujemy pewną normalizację popytu. Niezależnie od tego, w niektórych częściach świata kraje zmagają się też obecnie z recesją – ostrzegał zaś szef Microsoftu Satya Nadella w styczniowym wywiadzie dla CNBC.

Fala zwolnień w branży technologicznej

Microsoft jest tylko kolejnym ogniwem całego łańcucha zwolnień w branży technologicznej. W ostatnich tygodniach zwolnienie ok. 18 000 pracowników ogłosił Amazon – to ok. 6 proc. kadry. Meta (czyli dawny Facebook) zapowiedziała zwolnienie 11 000 osób.

Firma cloud computing Salesforce redukuje zaś kadrę o 8 000 osób. Podobnie postępuje producent komputerów HP, który zwolni ok. 6 000 osób. O gigantycznych zwolnieniach, jakie w Twitterze przeprowadził Elon Musk, nie trzeba zaś nawet wspominać.

