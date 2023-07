Chipotle pokazało „Autocado”. Maszyna tnie, obiera i dryluje tony awokado

Nikt nie wyobraża sobie meksykańskiego jedzenia bez guacamole, ale przygotowujący sławny sos pracownicy restauracji nie znoszą robić go w dużych ilościach. Wszystko przez główny składnik – awokado jest trudne i pracochłonne w obróbce, a zielony dodatek składa się głównie z miąższu zielonego owocu. Na szczęście z pomocą przychodzi nowoczesna technologia.

„Autocado” – maszyna do guacamole w Chipotle

Jak pochwaliła się amerykańska sieć, niedawno do pracy stawił się robot „Autocado”. Nazwa to oczywiście gra słów związana z jego głównym zadaniem. Maszyna opracowana przez firmę Vebu efektywnie obiera awokado ze skórki, pozbywa się kłopotliwej pestki, a potem rozcina owoce na łatwe do wykorzystania w kuchni meksykańskiej kawałki.

Pracownicy nadal przygotowują świeże guacamole ręcznie, ale nie muszą się już męczyć z dodatkowymi zadaniami. Dla załogi to prawdziwy skarb. Wcześniej przygotowanie awokado było jednym z najgorszych zadań w całej kuchni Chipotle. Ręczny proces przygotowania jednej partii nie był łatwy i wymagał aż 50 minut pracy. A guacamole brakuje praktycznie przez cały dzień.

Co ciekawe, wykorzystanie Autocado ma też prowadzić do oszczędności jedzenia i pieniędzy. Szybko pracujący kucharze zostawiali po sobie więcej resztek owocu, które mogłyby zostać wykorzystane w sosie. Maszyna nie ma tego problemu i zawsze robi to idealnie. Wprowadzenie robotów w całej sieci Chipotle ma zaś oszczędzić firmie nawet miliony dolarów rocznie.

„Chippy” gwiazdą Chipotle – masowo robi czipsy

Restauracje Chipotle bardzo dynamicznie inwestują w automatyzacje zadań w kuchni. Nie tak dawno firma ogłosiła wprowadzenie innego robota, tym razem o równie wdzięcznej nazwie „Chippy”. Ten, jak można się domyślać, zajmuje się tworzeniem chipsów w meksykańskim stylu.

Maszyna Miso Robotics ma być wspierana przez algorytmy AI, a jej głównym zadaniem jest wypiekania świeżych chipsów tortilla, a następnie przyprawianie ich mieloną solą i sokiem z limonki. Ta przystawka jest jedną z częściej zamawianych w restauracji, co wymaga ciągłego dorabiania nowych chipsów.

Co ciekawe, sztuczna inteligencja ma dobierać składniki przepisu w idealnych proporcjach – tak, by zachować charakterystyczny posmak chipsów, który wiązany jest z siecią Chipotle.

