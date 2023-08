Elon Musk jedzie do szpitala. Wcześniej chwalił się podnoszeniem ciężarów

W nieoczekiwanym zwrocie akcji dotyczącym walki MMA Elona Muska i Marka Zuckerberga dowiedzieliśmy się dość dużo o zdrowiu najbogatszego człowieka świata. Właściciel Tesli, SpaceX i Twittera (teraz X.com) może wymagać operacji.

Elon Musk w szpitalu – zasłania się przed walką z Zuckerbergiem?

Wszystko zaczęło się od zniecierpliwienia Marka Zuckerberga. Twórca Facebooka ogłosił, że „jest gotów do walki choćby dziś”. Elon Musk wydaje się zaś opóźniać wydarzenie na każdym kroku. Zuckerberg rzucił więc ostatnio datą walki, proponując na galę MMA w Las Vegas dzień 26 sierpnia.

Właściciel Tesli zachowuje się ostatnio bardzo dwuznacznie. W piątek wstawił na swój profil materiał wideo, na którym z dumą podnosi hantla ważącego 20 kilogramów. Mówi też, że nie ma czasu ćwiczyć na siłowni, więc robi to w biurze.

Jednocześnie miliarder zaczął nieco zasłaniać się swoim stanem zdrowia. W niedzielę został zapytany o to, czemu przez dłuższy czas nie odpowiedział na najnowsze wyzwanie Zuckerberga i jak mają rozumieć to fani. Musk odpowiedział, że w poniedziałek… zgłasza się do szpitala.

Elon Musk może wymagać operacji kręgosłupa

Chodzi o testy MRI i prześwietlenie szyi i pleców najbogatszego człowieka świata. Jak dodaje Elon Musk, w tym tygodniu dowie się, czy będzie wymagał poważnej operacji kręgosłupa.

Musk jest znany jako pracoholik, który niespecjalnie dba o swoje zdrowie. W połowie lipca – jak się wydaje, z dumą – napisał, że „rozwalił sobie krąg w walce sumo”. Wpis ozdobił zaś zdjęciem, gdzie rzeczywiście uczestnicy w wydarzeniu z udziałem wojownika sumo na prowizorycznym ringu. Potem dodał, że odczuwa „mega ból pleców” po wydarzeniu.

W innej konwersacji z tego samego dnia zaznaczył, że „ogólnie jest gotów do walki [z Markiem Zuckerbergiem], ale być może będzie potrzebował operacji, która ponownie wzmocni tytanową płytkę trzymającą jego kręgi C5 i C6”.

