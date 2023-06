Walka MMA Muska i Zuckerberga? „Powiedź tylko gdzie”

W zaskakującym ciągu wydarzeń właściciel Tesli, SpaceX i Twittera Elon Musk może zmierzyć się na ringu z posiadaczem Mety, Facebooka i Instagrama Markiem Zuckerbergiem. Dwóch miliarderów ustala szczegóły walki, ale czy Musk aby nie stchórzy?

Elon Musk i Mark Zuckerberg – milionerzy szykują się do walki MMA

Jak wiele wydarzeń w życiu Elona Muska – wszystko zaczęło się od nieprzemyślanego wpisu na Twitterze. „Jestem gotów na walkę w klatkach jeśli on [Mark Zuckerberg] jest, lol” – napisał miliarder w odpowiedzi na komentarz internauty. Cała sprawa dotyczyła wiadomości, że Meta przygotowuje się do wypuszczenia aplikacji mającej rywalizować z Twitterem.

Żarty szybko się jednak skończyły. Zuckerberg odpisał Muskowi na Instagramie. Screenshot wpisu szefa Twittera opatrzony został krótką odpowiedzą: „powiedź tylko gdzie”. Elon Musk podał zaś lokalizację – Vegas Octagon. Chodzi o mieszczącą się w Las Vegas lokalizację UFC Apex Arena, zwaną często po prostu The Octagon.

CEO Tesli zaraz potem zaczął jednak śmieszkować, mówiąc, że ma tajną broń. Jego sygnaturowy manewr Mors polega na „położeniu się na przeciwniku i nicnierobieniu".

Dziennikarz serwisu The Verge niezależnie potwierdził zaś wolę ze strony Zuckerberga. Szef Facebooka i Instagrama nie śmie żartować. Na serio chce walczyć z Muskiem. „Ta historia mówi sama za siebie” – dodała rzeczniczka Mety Iska Saric.

Elon Musk vs Mark Zuckerberg – kto wygra w walce na ringu?

Musk od dłuższego czasu miesza Zuckerberga z błotem, co i rusz pisząc trollerskie komentarze pod jego adresem. Jak widać, Zuckerberg postanowił sprawdzić blef szefa Tesli, gdy ten nieopatrznie wspomniał o sportach walki. Teraz Musk jest w potrzasku – albo wycofa się z podkulonym ogonem, albo… stanie do walki. Kto ma jednak większe szanse na zwycięstwo w walce MMA?

Elon Musk jest wyższy i większy od Zuckerberga. Szef Tesli mierzy ok. 187 cm. Wzrost jego przeciwnika to zaś 175 cm. Musk zdradził wcześniej, że nie radzi sobie z utrzymaniem stałej wagi i często jest „za chudy, a potem z lekką nadwagą”. Wspomniał jednak, że zwykle ma ok. 82 kg. Zuckerberg waży zaś ok. 70 kilogramów. Musk jest też jednak znacząco starszy. Miliarder ma 51 lat. Szef Mety w maju obchodził 39 urodziny.

Pozostaje najważniejsze – doświadczenie w walce. Jedyne co wiemy o Elonie Musku to jego własne przechwałki. Wspominał, że gdy dorastał w Republice Południowej Afryki brał udział w „prawdziwych, hardkorowych walkach ulicznych”. Od tego czasu minęło jednak wiele dekad.

Zuckerberg bardzo uważnie dba o swoje zdrowie i uprawia Jiu-Jitsu od czasów pandemii COVID-19. W swoim pierwszym turnieju sportów walki zgarnął złoty i srebrny medal w dwóch kategoriach.

Szef Mety pochwalił się również, że ukończył morderczy trening The Murph Challenge – to bieg na 1 milę, 100 podciągnięć, 200 pompek, 300 przysiadów i kolejny bieg 1 mili. Wszystko to wykonuje się nosząc ważącą 9 kilogramów kamizelkę kuloodporną, bo trening ma uczcić poległego żołnierza Navy SEALs.

Musk po spotkaniu z premierem Indii. Złożył deklarację ws. Tesli