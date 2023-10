Google wydaje 2 mld dolarów na AI. Chodzi o startup rywalizujący z ChatGPT

Google ogłosiło współpracę z Anthropic, rozchwytywaną firmą sztucznej inteligencji. Znaczna inwestycja w firmę może pomóc gigantowi z Mountain View rywalizować z Microsoftem.

Google inwestuje 2 mld dolarów w Anthropic

Zgodnie z informacją rzecznika Anthropic, Google przeznaczyło 500 mln dolarów na natychmiastową inwestycję, a kolejne 1,5 miliarda środków trafi do firmy w miarę rozwoju współpracy z korporacją.

Tytan rynku wyszukiwarek już wcześniej był zaangażowany w rozwój Anthropic, jednak najnowsza inwestycja jest ogromnym zastrzykiem gotówki. Jak oceniają eksperci, pieniądze te mają pomóc firmie konkurować z Microsoftem, który przeznaczył miliardowe środki na startup OpenAI – twórców czatbota ChatGPT.

Co ciekawe, zaledwie w zeszłym miesiącu Amazon także ogłosił swoją inwestycję w Anthropic. Łącznie będą to 4 miliardy dolarów. Firma już zainwestowała 1,25 mld, a kolejne 2,75 mld dolarów mają trafić do firmy do końca pierwszego kwartału 2024 roku.

Anthropic AI – co to za firma?

Zyskujący zainteresowanie ogromnych korporacji startup Anthropic to bardzo młoda firma, na rynku istnieje dopiero około dwóch lat. Za jej założenie odpowiadają brat i siostra – Dario i Daniela Amodei.

Wcześniej Dario zajmował wysokie stanowiska w OpenAI, gdzie był wiceprezesem ds. badań. W nowej spółce miejsce znalazło też wielu inżynierów z firmy Sama Altmana, którzy byli odpowiedzialni za opracowanie GPT-2 oraz GPT-3. To modele AI stanowiące fundament ChatGPT.

Firma rozwija obecnie czatbota AI Claude i niedawno upubliczniła go w wersji Claude 2. Ten znajdującym się w fazie testów, choć jest już dostępny na stronie claude.ai. Narzędzie jest podobne w funkcjach do ChatGPT, choć korzysta z autorskiego dużego modelu językowego (LLM) startupu.

Anthropic podkreśla też, że pracuje w modelu tak zwanego Constitutional AI (CAI). System ten dopasowuje wypowiedzi sztucznej inteligencji do szeregu odgórnych zasad, co ma pomóc tworzyć „pomocną, bezpieczną i szczerą” AI.

