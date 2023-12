Nowości w Facebook Messenger. Na te funkcje czekaliśmy od lat

Firma Meta podzieliła się ze światem informacjami o pakiecie nowości, które trafią m.in. do ich flagowego narzędzia – komunikatora Facebook Messenger, z którego w Polsce korzysta regularnie nawet ponad 15 milionów użytkowników (dane te pochodzą z raportu opublikowanego przez Meta w zeszłym roku).

Meta chwali się, że udostępnione udoskonalenia to „największy pakiet nowości dla komunikatora Facebook Messenger od czasu jego powstania w 2011 roku”.

Szyfrowanie wiadomości w Messengerze nareszcie u wszystkich

Facebook Messenger otrzymał nareszcie usprawnienie, na które czekaliśmy od bardzo, bardzo dawna. Chodzi o szyfrowanie wiadomości w komunikatorze, które jest teraz domyślnie włączone dla wszystkich użytkowników (wcześniej trzeba było aktywować to ręcznie).

Co to oznacza w praktyce? Większe bezpieczeństwo i przede wszystkim prywatność konwersacji prowadzonych za pośrednictwem popularnego w Polsce Messengera. Warto wspomnieć też o tym, że domyślne szyfrowanie zostało włączone dla rozmów, w których uczestniczą wyłącznie dwie osoby.

– Dodatkowa warstwa bezpieczeństwa zapewniana przez kompleksowe szyfrowanie oznacza, że treść Twoich wiadomości i rozmów ze znajomymi i rodziną jest chroniona od chwili opuszczenia urządzenia aż do momentu dotarcia do urządzenia odbiorcy. Oznacza to, że nikt, łącznie z Meta, nie może zobaczyć, co zostało wysłane lub powiedziane, chyba że zdecydujesz się zgłosić nam wiadomość – czytamy w komunikacie wydanym przez Meta.

Nie tylko szyfrowanie. Inne funkcje też są ciekawe

W pakiecie nowości przygotowanym z myślą o Messengerze znalazło się miejsce dla jeszcze jednej bardzo ciekawej funkcji. Od teraz komunikator ma umożliwiać wprowadzanie poprawek do wiadomości w ciągu 15 minut od ich wysłania. Z pewnością taka możliwość późniejszej edycji tego, co się komuś napisało, pozwoli uniknąć wielu krępujących sytuacji i pozytywnie wpłynie na relacje międzyludzkie.

Z drugiej strony twórcy aplikacji ostrzegają: adresat wiadomości będzie miał możliwość zgłoszenia jej Facebookowi, jeśli zauważy, że zawiera bądź zawierała ona jakieś niedozwolone treści (np. groźby karalne). W takiej sytuacji moderatorzy portalu będą mogli wyświetlić pierwotną wersję takiej wiadomości, jeszcze sprzed jej edycji.

Komunikat „wiadomość odczytana” – Facebook nie chce już wywierać presji

Spośród nowych funkcji Messengera, zapowiedzianych w komunikacie prasowym od Meta, uwagę zwraca inne bardzo praktyczne usprawnienie. Od teraz będziemy mogli zdecydować o tym, czy chcemy, aby nasz rozmówca otrzymywał powiadomienie w momencie, gdy odczytamy jego wiadomość. – Wiemy, że ludzie cenią swoją prywatność, a ta funkcja pozwala uniknąć presji natychmiastowej reakcji – wyjaśnia Meta w oficjalnym komunikacie.

