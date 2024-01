Biedronka przeprasza za swoją aplikację mobilną. Na co narzekają klienci?

Czasami bywa tak, że wprowadzanie zmian nie zawsze wychodzi na lepsze, co często ma miejsce zwłaszcza w przypadku tak delikatnej materii, jak cyfrowego oprogramowanie. Właśnie przekonała się o tym najpopularniejsza sieć dyskontów w Polsce, a konkretnie przekonali się o tym jej klienci. Biedronka zdecydowała się za to oficjalnie przeprosić.

Aplikacja mobilna Biedronki w ogniu krytyki

Najnowsze zmiany wprowadzone w ramach aktualizacji do mobilnej aplikacji Biedronki nie spodobały się bardzo wielu jej klientom, którzy teraz na masową skalę wyrażają swoje niezadowolenie w komentarzach internecie. Okazuje się, że nie chodzi tu wyłącznie o kwestie gustu, bo bardzo wiele osób pisze o tym, że ma problemy z poprawnym logowaniem się na swoje konto w aplikacji. Wprowadzenie do niej dużych zmian, które były zapowiadane jeszcze w ubiegłym roku, zostało więc poprzedzone falstartem.

Po najnowszej aktualizacji aplikacja Biedronki wymaga od klientów ponownego zalogowania się na swoje konto i dokładnie w tym miejscu zaczynają się problemy, bo okazuje się, że nie wystarczy zrobić tego jednokrotnie, lecz po każdym kolejnym ponownym uruchomieniu programu. A może to być o tyle uciążliwe, że proces logowania wiąże się z koniecznością każdorazowego podania swojego numeru telefonu, a następnie odebrania i przepisania specjalnego kodu SMS.

Dla wielu klientów Biedronki, przyzwyczajonych do tego, że do tej pory nie musieli za każdym kolejnym razem ponownie logować się do aplikacji, taki stan rzeczy okazuje się nie do przyjęcia. Masowo wyrażają oni teraz swoje niezadowolenie w internecie, publikując w mediach społecznościowych krytyczne komentarze w związku z wprowadzonymi właśnie zmianami.

„Tragedia po tej aktualizacji, aplikacja ciągle się wyłącza, nic nie działa. Tysiąc razy trzeba się logować przez jakąś stronę, żeby skorzystać z aplikacji. Moi rodzice nie dają sobie z tym rady, chyba całkiem zrezygnujemy z tej aplikacji. Zróbcie coś z tym, bo przez te błędy tracicie co najmniej cztery osoby” – brzmi jeden z komentarzy zostawionych w sekcji recenzji aplikacji.

Biedronka przeprasza

Zdecydowana i negatywna reakcja klientów na nową wersję aplikacji Biedronki występuje na tak dużą skalę, że sieć postanowiła oficjalnie przeprosić ich za te problemy.

„Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie napotkałeś po najnowszej aktualizacji. Nasz zespół pracuje już nad naprawą problemu i wkrótce udostępnimy poprawioną wersję aplikacji. Dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość”– pisze Biedronka w internecie.

Nie wiadomo jeszcze, czy na wszystkich urządzeniach, na których jest dostępna, aplikacja Biedronki działa już poprawnie. Póki co średnia ocen wystawionych jej w wirtualnych sklepach z tego typu programami jest bliska minimalnemu wynikowi. Osoby, które do tej pory nie zdążyły jeszcze pobrać nowej wersji, nie muszą na razie tego robić, bowiem poprzednia nadal działa (ma zostać wyłączona dopiero pod koniec stycznia).

