To największe hity tygodnia w Biedronce. Masło za 3 zł i 100 proc. zwrotu na voucher

Interesują was promocje w dyskontach? Warto odwiedzać je nie tylko z powodu szerokiego wyboru asortymentu, ale przede wszystkim ze względu na specjalne promocje. Tym razem zwróciliśmy uwagę na ofertę Biedronki. W najnowszej gazetce sieci ważnej od 8 do 10 grudnia znaleźliśmy wiele hitów. Jak zwykle mowa nie tylko o spożywczych.

Promocje w Biedronce. Tanie masło i o wiele więcej

Wybierając się na zakupy do Biedronki, mamy szansę kupić masło za jedyne 2,99 zł. Mowa o produkcie marki Mlekovita 200 g. Ten produkt objęty jest obniżką tylko przez najbliższe trzy dni – do 10 grudnia włącznie. By skorzystać z oferty, należy okazać przy kasie aplikację sklepu i aktywować kupon.

Jest też jeden haczyk, bowiem 2,99 zł za masło zapłacimy wyłącznie pod warunkiem zakupu dwóch sztuk. Obowiązuje też limit na cały okres obowiązywania promocji. W pozostałe dni po 10 grudnia za produkt płaci się aż o 60 proc. więcej.

Nie tylko masło jest przecenionym hitem Biedronki na ten tydzień. Warto sięgnąć też po Olej Wyborny – dostępny w ramach 1 +1 gratis oraz łopatkę wieprzową bez kości marki Kraina Mięs, tańszą o 35 proc. Do tego za jedyną złotówkę otrzymamy drugą paczkę Kabanosów lub parówek Tarczyński, a kg mandarynek otrzymamy za 2,99 zł.

100 proc. zwrotu od Biedronki. To najlepszy gratis na ten tydzień

Z aktualnej gazetki Biedronki wynika także, że tylko w ciągu kilku najbliższych dni klienci skorzystają ze specjalnej oferty jednodniowej. Tylko w poniedziałek 8 grudnia czeka na nas 100 proc. zwrotu na voucher za zakup dużego opakowania jajek – 20 sztuk – marki Moja Kurka. Mowa o opakowaniu z chowu ściółkowego.

By otrzymać voucher na jajka, należy kupić produkt, korzystając z karty Moja Biedronka. Ponadto wraz z nimi musimy zaopatrzyć się w wiele innych rzeczy za łączną sumę minimum 99 zł. W tę kwotę niestety nie wlicza się cena jaj.

Voucher będzie równowartością ceny zakupionego opakowania jajek. Będzie można go wykorzystać podczas kolejnych zakupów w Biedronce w terminie od 9 do 10 grudnia np. na ten sam produkt lub jakikolwiek inny.

Czytaj też:

Biedronka nie czeka na nowe regulacje. Już teraz wprowadza kontroleCzytaj też:

Nowości w styczniu 2024 na Canal+. „Chłopi” wśród głośnych premier